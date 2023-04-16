أسرة تنسى طفلتها على طريق (الدمام – الرياض) بالمملكة العربية السعودية اليوم

تم العثور على طفلة تم نسيانها على طريق “الدمام-الرياض” السريع من قبل القوات الخاصة لأمن الطرق في المنطقة الشرقية، وأشار “أمن الطرق” عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إلى أن الطفلة تم إيجادها بعد فقدانها من قبل ذويها الذين توقفوا على الطريق السريع، وتم تسليم الطفلة بحالة صحية جيدة إلى ذويها، ولله الحمد.

وفي سياق متصل، نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلامة المرورية على الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية، خاصةً في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المناطق خلال هذه الأيام.