أستاذ علم اجتماع سعودي: الناجحون فقط هم من تطالهم سهام الفاشلين

قال أستاذ علم الاجتماع، ونائب الرئيس والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، الدكتور عبدالله الفوزان “كلما رأيت هجوما على بلدي، عرفت أننا نسير في الطريق الصحيح، فالناجحون فقط هم من تطالهم سهام الفاشلين”.

كان الفوزان عضوا لمجلس الشورى السعودي حتى عام 2020 م- مصدر الصورة: إكس

جاء ذلك في تدوينة على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وانتقل الفوزان بعد ذلك إلى وصف حال المملكة العربية السعودية بقوله “وعندما أفاق العملاق النائم، وانطلق في مسيرة التنمية، وخرج من بوتقة الاعتماد على النفط وانفتح على العالم، وصار مكانا جاذبا للسياح من أنحاء العالم، فلابد أن ينزعج المنتفعون من وضعنا السابق، وبوجهون سهامهم لنا لإفشال مسيرتنا الجديدة”.

واختتم الفوزان تدوينته على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقا بقوله “قل موتوا بغيظكم”.