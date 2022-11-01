عاجل الموارد البشرية تكشف عن أسباب نقص الدفعات المالية للضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين

نزل الآن معاش الضمان الاجتماعي المطور والقديم لشهر نوفمبر بمختلف البنوك بالمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي ترقبه الكثير من المستفيدين، حيث أن الضمان الاجتماعي يصرف دعم شهري للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل ليساعدهم على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، ولكن تفاجئ بعض المستفيدين بنقص الدفعات المالية للضمان عن الشهر الماضي وخاصة مستفيدي الضمان القديم مما جعلهم يتسألون عن السبب وهو ما كشفته وزارة الموارد البشرية كما سنعرضه لكم الآن.

أسباب نقص الدفعات المالية للضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكونها الجهة المسؤولة عن دعم الضمان عن أسباب نقص الدفعات المالية للمستفيدين كما يلي:

تسجيل المستفيد الخاطئ بإضافة راتب الضمان القديم في النظام المطور يُعد خطأ حيث يلزم على المستفيد عدم إضافة دخل الضمان القديم في المطور.

قيام بعض المستفيدين أيضاً بوضع راتب حساب المواطن في الخانة المخصصة للدخل وهذا خطأ لأن معاش حساب المواطن يوضع في خانة الدعم وليس الدخل.

ثم أوضحت الوزارة أن يمكن أن يقوم المستفيد بتعديل الدخل من صفحة الطلب الخاصة به.

كيف أقدم اعتراض مالي علي دفعة الضمان الاجتماعي

في حال وجد المستفيد نقص في معاش الضمان يمكنه تقديم اعتراض مالي باتباع ما يلي:

الدخول إلى الرابط الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.

اضغط على تسجيل الدخول واكتب كافة البيانات المطلوبة.

يلزم التأكد من إدخال كافة الوثائق والمستندات والأوراق المطلوبة بشكل صحيح ودقيق في أماكنها المخصصة

قم بكتابة عنوان بريدك الإلكتروني، ورقم هاتفك الجوال في الأماكن المخصصة لهما.

انقر على زر إرسال الطلب.

بعد ذلك تقوم الوزارة بفحص طلب اعتراضك، وإرسال الرد لك بعد فترة قليلة من إرسال طلبك.

رواتب الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر

يختلف راتب الضمان الاجتماعي من مستفيد لآخر وفقا لعدد التابعين له ومن أسرة لأخرى أيضا وفقا للدخل الشهري وعدد الأفراد لتكون قيمة الرواتب كما يلي: