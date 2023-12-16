أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تحذيراً بشأن بعض الحالات والأسباب التي قد تتسبب في عدم صرف الدعم المالي للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي. حثت الوزارة جميع المستفيدين على توخي الحذر وتجنب هذه الأسباب لضمان استمرارية صرف الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج.

أسباب عدم نزول الضمان الاجتماعي للمستفيدين في السعودية

من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم نزول الضمان الاجتماعي للمستفيدين ذكرت الوزارة:

1. عدم إدخال الدخل الشهري للفرد بشكل صحيح، مما يمنع صرف الدعم نظرًا لضرورة الإفصاح عن جميع مصادر الدخل الشخصية.

2. عدم رفع جميع المستندات المطلوبة والمحددة من قبل إدارة البرنامج، مما يؤدي إلى عدم استكمال طلب التسجيل أو التجديد.

3. تقديم مستندات غير صحيحة، مما يؤدي إلى توقف صرف المعاش.

وفي هذا السياق، قدمت الوزارة إرشادات حول كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور لعام 1445.

يمكن للمستفيدين القيام بذلك من خلال البوابة الإلكترونية للضمان الاجتماعي عبر الخطوات التالية:

1. زيارة الصفحة الإلكترونية الرسمية للضمان الاجتماعي المطور.

2. تحديد نوعية الخدمة المطلوبة، مثل أهلية الاستحقاق.

3. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

4. النقر على خانة تسجيل الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة الطلبات.

5. سيظهر للمستفيد جميع البيانات المتعلقة بقبول الأهلية في الضمان الاجتماعي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور لعام 1445 عبر الاتصال بالرقم 19911 من خلال الهاتف المحمول.

وفي إطار التحذيرات، أشارت الوزارة إلى أن البرنامج يستهدف فئات معينة مثل الأرامل، والمطلقات، والأيتام، إضافة إلى الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يواجهون صعوبات في العثور على وظائف، وكذلك المتقاعدين من كبار السن، والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة وغير قادرين على العمل.