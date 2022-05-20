استشاري نفسي يكشف أسباب ارتفاع حالات الطلاق والخلع في الجيل الجديد

كشف منذ قليل استشاري نفسي عن أسباب ارتفاع حالات الطلاق والخلع بالمملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، حيث حرص على كشف العديد من الأبعاد التي تسببت في ارتفاع الحالات خلال الآونة الأخيرة، ويجب التوعية من جميع القنوات الإعلامية ومواقع التوصل الاجتماعية بما يفيد الزوجين خلال الفترة القادمة.

الطلاق في المملكة

وأضاف الاستشاري من خلال تصريحات هامة لقناة الإخبارية، أن كشف الأمراض الوراثية فقط ليس كافي، ولكن يجب عمل تقيم نفسي للمقبلين على الزواج، ولا سيما يوجد “رهاب الزواج” تسبب في انخفاض معدلات الزواج في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

سبب انخفاض معدلات الزواج في المملكة

وأكد الاستشاري النفسي أن يوجد مجموعة من المواطنين عندها رهاب اجتماعي والخوف من الارتباط والزواج، وقد يصل الأمر أنه يخاف من المناسبات الاجتماعية وخاصة حفل الزواج، حيث يعتقد أنه محط الأنظار وأنه يتعرض للسخرية من البعض، ولذلك قد يصدر منه تصرف معين عفوي يزيد من المشكلة.

سبب ارتفاع حالات الخلع في المملكة

لذا أكد على ضرورة أن يتم معالجة تلك الأمور من خلال مواجهة الجمهور في المناسبات الاجتماعية أو من خلال مجال العمل، من أجل تطوير المهارات الاجتماعية مما يزيد من الثقة بالنفس لأنها مهمة للغاية.

وأوضح الاستشاري أنه يوجد ارتفاع في حالات الخلع بالسعودية، وذلك بسبب زيادة الوعي، مع التطور الجديد في القوانين السعودية بشكل كبير عن السابق، حيث أن تلك القوانين تعمل على إنصاف الطرفين.

سبب ارتفاع حالات الطلاق

كما كشف الاستشاري النفسي عن ارتفاع حالات الطلاق في الجيل الجديد، مؤكداً للجميع أن السبب وراء ذلك هو الأنانية بين الطرفين سواء الزوج أو الزوجة، موضحاً للجميع أن الزواج يحتاج إلى تضحية.

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