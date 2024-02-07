أزمة البصل في السعودية ومصر من أهم الأسباب..تعرف عليها

اعترض بعض المتعاملين من زيادة أسعار البصل في السعودية، والحقيقة فإن هذا الأمر لا يحدث في السعودية وحدها بل إن سعر البصل ارتفع في العديد من دول العالم بسبب قيود فرضتها بعض الدول المنتجة على الصادرات إضافة إلى انصراف بعض المزارعين المحليين عن زراعة البصل نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج.



سعر البصل في المملكة

وبحسب تقرير مصور نشرته قناة العربية أكد بعض تجار الجملة أن سعر البصل ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة حيث وصل سعر كيس البصل زنة 1.5 كيلو جرام إلى حوالي 15 ريال سعودي بدلا فيما كان يباع في الماضي بحوالي 5 ريال سعودي متوقعين أن تكون هناك انفراجة قريبة في الأسواق.

ما أسباب ارتفاع أسعار البصل

هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في السعودية بحسب ما أكده أحد المزارعين تتمثل فيما يلي:

وقف تصدير البصل المصري والهندي إلى السعودية بشكل مؤقت بسبب زيادة الطلب في هذه الدول خاصة مصر.

انخفاض إنتاج البصل على المستوى العالمي في الدول الكبرى المنتجة أبرزها باكستان والهند.

قلة انتظام البصل اليمني في الوصول إلى السعودية.

رجوع المزارع السعودي عن زراعة البصل بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج واحتياجه للكثير من المياه والأسمدة والأيدي العاملة الكثيفة تحديدا في موسم الحصاد.

حلول للأزمة ؟

أولا يجب التأكيد على أن البصل متوافر في السوق السعودي ولم ينقطع لكن المشكلة تكمن في نقص الكميات المعروضة مع زيادة الطلب خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان المعظم ويتم العمل على الحل من خلال عدة طرق كما يلي:

البحث عن مصادر بديلة للحصول على البصل من الخارج.

التواصل مع الدول المصدرة بكثافة خاصة الهند لاستئناف الصادرات.

التوسع في زراعة البصل المحلي وتقديم العون للمزارعين لمواصلة الإنتاج.