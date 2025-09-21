أخبار السعودية

أرقام وتفاصيل هامة حول تطبيق “نسك”.. بيان وزارة الحج يكشف التفاصيل

آياتي خيري

كشفت وزارة الحج والعمرة، الستار عن وصول عدد تحميلات تطبيق “نسك” -المنصة الرقمية الرسمية لخدمة ضيوف الرحمن- إلى أكثر من (30) مليون مستخدم، متجاوزًا عدد التحميلات في عام 2024 البالغة (12) مليون تحميل، بنسبة نمو تتجاوز (150%) خلال أقل من عام.

وقال بيان صادر عن الوزارة، أن التطبيق يخدم ضيوف الرحمن من أكثر من (190) دولة حول العالم، ويمثل المستخدمون من خارج المملكة ما يزيد على (90%) من إجمالي المستفيدين؛ مما يعكس البعد العالمي للتطبيق وأهميته في تسهيل رحلات الحج والعمرة والزيارة.

وأكد البيان أن تطبيق “نسك” يقدم من خلال التكامل مع جميع الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة، ما يزيد على (100) خدمة رقمية للزوار، تعطيهم الفرصة لخوض تجربة رقمية متكاملة تغطي مراحل الرحلة كافة، منذ التخطيط وحتى العودة، كحجز الروضة الشريفة، والعمرة، وقطار الحرمين، والخرائط، وتذاكر الطيران، والفنادق، والبرامج، والجولات الإثرائية، وغيرها.

وأوضحت أن التطبيق مؤخرًا، شهد توسعًا في نوع الخدمات المقدمة التي تُعنى بالمستخدمين في حياتهم اليومية، ليتضمن عددًا من الخدمات مثل: القرآن الكريم، والأذكار، والأدعية، ومواقيت الصلاة، والقبلة.

وتابعت الوزارة عبر بيانها أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق تحديث كبير للتطبيق؛ يستهدف الارتقاء بتجربة المستخدم عبر واجهة أكثر سلاسة وسهولة، وبما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في التقنية والتصميم؛ ليواصل مسيرته نحو أن يكون المنصة الإسلامية الرقمية الأولى عالميًا.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


