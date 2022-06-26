أرخص شركات الشحن في السعودية

هناك العديد من شركات الشحن منها ذات السعر الرخيص، وأخرى ذات أسعار مرتفعة، فقد أصبحت هذه الشركات واحدة من الأشياء المهمة التي تتطور دائماً، وقد أخذت الكثير من الشركات المحلية، والعالمية تنتشر في العديد من الدول المختلفة، وتعتبر السعودية واحدة من البلدان التي تطورت فيها شركات الشحن بصورة كبيرة، فهناك بعض شركات الشحن المختلفة منها ما هو جوي أو بري، وسوف نقدم لكم في هذا المقال بعض أسماء الشركات التي تتميز بتكلفة أقل في المملكة العربية السعودية.

أهم شركات الشحن في المملكة العربية السعودية

يوجد في المملكة السعودية شركات للشحن عديدة منها العالمية والمحلية، والتي تستطيع أن تقدم تخفيضات كثيرة دائماً، لكي تحصل على نسبة كبيرة من العملاء، ومن هذه الشركات ما يلي:

شركة ألما اكسبرس

● هذه الشركة تستطيع أن تنقل الطرود بمختلف أنواعها فقد تكون عبارة عن بعض الأشياء البسيطة، أو مستندات وأوراق، أو أغراض أخرى، وتنقل أيضاً بعض البضائع ذات الأحجام الكبيرة بطريقة متطورة.

● يمكن التعامل مع هذه الشركة بسهولة جداً عن طريق الحجز من خلال البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو حتى رقم الهاتف.

● تلك الشركة تعمل بكفاءة، وسرعة كبيرة، حيث أن الطرود تصل بسهولة جداً وفي الوقت المحدد لها، بالإضافة إلى أنها تعتبر من الشركات ذات التكاليف البسيطة جداً.

شركة زاجل للشحن

● هي أحد الشركات الخاصة بعمليات الشحن، وتوفر العديد من الخدمات الخاصة بالنقل داخل السعودية، وتعتبر من الشركات التي تحتاج لتكاليف بسيطة جداً.

● أيضاً تعمل هذه الشركة حالياً على عمليات الشحن العالمي، عن طريق التوسع الكبير في المجلس الخليجي للتعاون.

● من أهم مميزات الشركة أنها تستطيع أن تغلف جميع البضائع بشكل محكم، كما تستطيع أن تأمن كافة الشحنات غالية الثمن، أو الأشياء التي يمكن كسرها عن طريق توقيع الشخص المندوب في كشوفات التسليم والاستلام.

شركة سمسا اكسبرس

● يوجد المقر الرئيسي لهذه الشركة في الرياض، وتعتبر واحدة من الشركات الأرخص على مستوى العالم العربي، وخصوصاً المملكة السعودية.

● كما تقدم هذه الشركة العديد من العروض المختلفة على تكاليف الشحن، وذلك سواء خارج، أو داخل المملكة، وكافة الخدمات الخاصة بالشحن أيضاً سواء كان الشحن بري، أو جوي، أو بحري.

شركات الشحن

● هذه الشركات عبارة عن شركات تقوم بتنظيم الشحنات للشركات، والافراد، لكي يتم نقل الأغراض، والبضائع من منطقة لأخرى، قد يكون ذلك من خلال الشحن عن طريق الموانئ، والسفن، أو عن طريق الشاحنات، والقطارات، أو عن طريق الطائرات، والمطارات.

● كما أن تلك الشركات تقوم بتقديم الخدمات الخاصة بالشحن الداخلي الذي يكون بين كافة محافظات، ومناطق الدولة.

● الأسعار تختلف تبعاً لحجم الطرود وأبعادها، فهناك شركات خاصة بالشحنات البسيطة، وأخرى للشحنات ذات الأوزان الكبيرة.