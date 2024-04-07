أربع مخالفات مرورية لا يشملها قرار تخفيض المخالفات المرورية إذا حصلت خلال فترة التخفيض

يأتي إعلان التخفيض عن المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية تنفيذاً للقرارات الحكومية القاضية بالتخفيف من الأعباء المالية على الأشخاص الذين تتراكم عليهم المخالفات المرورية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تكرار المخالفة مرة أخرى، وأشار المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور السعودي العقيد منصور الشكرة أن إعلان التخفيض يهدف إلى الارتقاء بالمواطنين والمقيمين والزوار ورفع الوعي المروري لديهم، والذي سوف ينعكس على الالتزام بالسلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

هناك أربع مخالفات مرورية لا يشملها قرار التخفيض القاضي بـ خصم 50% من قيمة الغرامات المتراكمة على أصحاب المركبات وهي على النحو التالي:

1- قيادة السيارة تحت تأثير الممنوعات.

2- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كم في الساعة أثناء قيادة السيارة في طريق سرعته المحددة 120 كم في الساعة.

3- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كم في الساعة أثناء قيادة السيارة في طريق سرعته المحددة 140 كم في الساعة.

4- التفحيط.

تفاصيل أُخرى

يجدر التنويه إلى ضرورة قيام الأشخاص الراغبين بالاستفادة من قرار التخفيض بنسبة 50% القيام بتسديد كافة المخالفات المرورية المتراكمة خلال الأشهر الستة القادمة اعتباراً من 18 أبريل وحتى 18 أكتوبر 2024 ويمكن سداد كافة المخالفات مرة واحدة أو سداد كل مخالفة على حدة.