أرباح مصرف الراجحي ترتفع 24% بالربع الأول لعام 2022 إلى 4.13 مليار ريال

قام مصرف الراجحي بالإعلان عن زيادة بنحو 24 بالمئة في الأرباح الفصلية، ويعد الراجحي هو ثاني أكبر بنوك المملكة العربية السعودية، وقد كانت هذه الزيادة في أرباح الراجحي بفضل زيادة في صافي التمويل ودخل الاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك، مما أدى إلى استفادة القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.

حيث كشف مصرف الراجحي عن أرباح صافية بمبلغ 4.1 مليار ريال أي ما يعامل (1.09 مليار دولار)، وكان ذلك في الربع الأول المنتهي في يوم 31 مارس، ويعد ذلك بمعدل ارتفاع بمبلغ 3.34 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق، وقد كانت هذه النتيجة متماشية مع متوسط توقعات المحللين في رفينيتف أيكون والتي بلغت مبلغ 4.056 مليار ريال، وبالفعل استفاد القطاع المصرفي في السعودية من ارتفاع أسعار هذه الفائدة.

وقد وضح محللون إن الطلب على هذه القروض من شركات القطاع الخاص مازال قويا بصورة كبيرة في المملكة العربية السعودية، وذلك مع انتعاش الاقتصاد بعد الجائحة الماضية والتي تتمثل في ارتفاع أسعار النفط، وقد رفع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر الحالي (أبريل) توقعات النمو الاقتصادي للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى بنسبة 7.6 بالمئة في عام 2022، وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى زيادة أسعار وإنتاج النفط، من حوالي 3.2 بالمئة في عام 2021.

وقد كانت توقعاته السابقة للنمو الاقتصادي في السعودية بنسبة حوالي 4.8 بالمئة