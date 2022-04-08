أرامكو تُعلن أسعار البنزين لشهر أبريل يوم الأحد الموافق 10, أبريل, 2022

هناك اهتمام كبير جداً من جانب الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية من أجل معرفة أسعار البنزين لشهر أبريل 2022، وذلك حيث من المنتظر أن تقوم شركة أرامكو بإعلان أسعار البنزين في المملكة لشهر أبريل في خلال أيام قليلة من الآن، وذلك في إطار المتابعة الدورية والتحديثات في الأسعار التي تقوم بها الشركة السعودية بشكل شهري من أجل إعلان أسعار النفط ومشتقاته في المملكة، ونوضح لكم في السطور القادمة من خلال هذا المقال عبر موقعكم الإخباري نجوم مصرية كل التفاصيل الخاصة بإعلان الاسعار الجديدة من موعد إعلانها وموعد تطبيق هذه الأسعار في جميع محطات الوقود داخل المملكة.

أرامكو أسعار البنزين لشهر أبريل

يومين أو أقل وتعلن أرامكو أسعار البنزين لشهر أبريل 2022 حيث من المقرر أن تقوم الشركة بإعلان الأسعار الخاصة بكل شهر جديد في يوم العاشر من الشهر نفسه، وكانت الأسعار قد شهدت استقرار كبير جداً في المملكة العربية السعودية في الشهور الماضية حيث جاء ذلك الاستقرار بناء على تعليمات من جانب سمو الأمير بعدم غلاء أسعار البنزين، وعلى الرغم من أن الأسعار قد شهدت ارتفاع كبير في العالم كله بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إلا أن المملكة لم تتأثر بهذه الأزمة ولم تقم برفع الأسعار.

سعر البنزين في السعودية شهر أبريل 2022

وحتى الآن ما زال العمل بأسعار البنزين الخاصة بشهر مارس والتي تم تطبيقها بداية من يوم 11 مارس ومن المقرر أن يستمر العمل بها حتى يوم 10 أبريل 2022، ويتم العمل بهذه الأسعار حتى الآن:

اللتر الواحد من البنزين 91 2.18 ريال سعودي اللتر الواحد من بنزين 95 2.33 ريال سعودي سعر لتر الكيروسين 70 هللة سعودي سعر لتر غاز البترول المسال (الغاز الطبيعي) 75 هللة سعودي سعر لتر الديزل 63 هللة سعودي

أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل

فور قيام شركة أرامكو بإعلان أسعار البنزين الجديدة في المملكة سنقوم بإرفاقها لكم من أجل معرفة ما إن كانت الأسعار ارتفعت أم بقيت الأسعار كما هي، ومن المقرر أن تعلن الأسعار يوم الأحد القادم ليتم بدء تطبيقها والعمل بها في جميع محطات الوقود في يوم الاثنين الموافق 11 أبريل 2022 ليستمر العمل بها حتى يوم 10 مايو 2022.