أرامكو تُعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية عن شهر أكتوبر اليوم

تُعلن شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الأسعار الجديدة للبنزين التي سيتم العمل بها لمدة شهر قادم، ابتداءً من صباح الإثنين الموافق 11 أكتوبر، وذلك وفق خطة التسعير التلقائي حسب معطيات العرض والطلب وأسعار خام النفط عالميًا، بشكل شهر، بعدما كان تتم المحاسبة بشكل ربع سنوي في السابق، وذلك تماشيًا معه إجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه التي تنتهجها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، ولذا يمكن سرع أو تخفيض أو تثبيت الأسعار.

أسعار البنزين في السعودية

ومن جانبها، أعلنت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، عن توفيرها جميع أنواع الوقود بشكل دائم في جميع المحطات، من أجل تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين والسيارات والمعدات والماكينات، إذ يتوافر وقود البنزين بنوعية 91 و95 بشكل دائم ومستمر، فضلاً عن توفير وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى، لافتة إلى أنها تعمل على ضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء، عبر منظومة متكاملة تخضع للعديد من الاختبارات ومراحل الفترة، مع العلم أن يتم استخدام حقن صبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه بصريًا، والتحكم في جودته أثناء الضخ.

أسعار البنزين الشهر الماضي

وعشية إعلان أسعار البنزين الجديدة عن شهر أكتوبر 2021، كانت الأسعار في سبتمبر الماضي:

سعر بنزين 91 يبلغ نحو 2.18 ريال لكل لتر.

سعر بنزين 95 يبلغ نحو 2.33 ريال لكل لتر.

سعر الديزل يبلغ نحو 0.52 ريال لكل لتر.

سعر غاز البترول المسال يبلغ نحو 0.75 ريال لكل لتر.

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أسعار البنزين عن أكتوبر

وكشفت أحدث التقارير، أن شركة أرامكو قررت تثبيت سعر البنزين خلال الشهر الجاري مثل أسعار شهر سبتمبر الماضي دون تغيير، ما يعني الإبقاء على السعر الحالي، بواقع 2 ريال و18 هللة لبنزين 91، وسعر 2 ريال و33 هللة لبنزين 95.