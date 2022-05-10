أرامكو تُعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2022 اليوم

تقوم شركة أرامكو عملاق النقط السعودي في تحديث أسعار البنزين الجديدة في المملكة شهريًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويتم تلقائيًا عملية التحديث في العاشر من كل شهر ميلادي، وهو الموعد الذي تم تحديده من قبل لجنة السياسات التحريرية لإعلان وتطبيق الأسعار التي سيتم العمل بها، اعتبارًا من يوم 11 من كل شهر ميلادي حتى يوم العاشر من الشهر التالي.

أرامكو وأسعار المحروقات

توفر شركة أرامكو احتياجات المواطنين في جميع أنحاء المملكة من كافة أنواع الوقود المتجددة للمحركات، حيث توفر وقود 91 و95 من أجل تلبية احتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين، كما يتوافر وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى، ويتم بشكل تلقائي تحديد السعر شهريًا بدلاً من الربع سنوي سابقًا، حسب التغيرات العالمية وحركة العرض والطلب، ووفق أسعار خام النفط العالمي.

أسعار البنزين في السُّعُودية

جدير بالذكر أن أسعار البنزين ومواد الطاقة في المملكة تشهد ثباتًا في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، وجلت كالآتي وفق الموقع الرسمي لشركة أرامكو:

بنزين 91 تبلغ قيمة اللتر: 2.18 ريال.

سعر لتر بنزين 95 تبلغ قيمته: 2.33 ريال.

يبلغ سعر لتر الكيروسين: 0.70 ريال.

وسعر الديزل: 0.63 ريال للتر.

وتقوم الشركة بمراجعة دورية شهرية للأسعار، ويتم تعديل أسعار البنزين وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، واعتبارًا من مساء اليوم سيتم تحديث الأسعار حسب التاريخ في موقعها الرسمي، سواء بتثبيت الأسعار أو زيادتها أو خفضها.