أرامكو تٌعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2022 الأربعاء 10 أغسطس 2022

قامت شركه أرامكو بالإعلان عن موعد المؤتمر الذي سوف يتم تحديد أسعار البنزين لشهر أغسطس عام 2022 فيه، حيث تُعد شركة أرامكو هي الشركة المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين في كل محطات الوقود ومشتقاته في المملكة العربية السعودية، وفي هذه الفترة لازال التساؤل من قبل المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية حول اسعار البنزين لشهر أغسطس 2022، وسوف يتم عقد المؤتمر يوم 10 من الشهر الحالي من أجل إعلان أسعار البنزين ومشتقاته الجديدة خلال هذا المؤتمر وإلى هذه الفترة يتم استخدام الأسعار القديمة الخاصة بشهر يوليو.

أرامكو تعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2022

أرامكو تعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2022 في يوم 10 من شهر أغسطس الحالي وذلك بالنسبة لبنزين 91 وبنزين 95 وباقي المشتقات البترولية، وسوف يتم العمل بهذه الاسعار الجديدة ابتداءً من يوم 11 من شهر أغسطس ويتم استخدام الأسعار القديمة في هذه الفترة إلى أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة والأسعار القديمة هي:

سعر لتر البنزين 91 حوالي 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 حوالي 2.33 ريال سعودي.

وسعر لتر الديزل حوالي 0.63 ريال سعودي.

سعر لتر المسال حوالي 0.90 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين حوالي 0.81 ريال سعودي.

أما عن سعر اللتر الواحد من الجاز حوالي 0.52 ريال سعودي.

تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية شهر أغسطس 2022

كما تعودنا وفي خلال الأيام الأولى من كل شهر ميلادي جديد يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أرامكو تعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2022، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين ومشتقاته غداً الأربعاء 10-8-2022 ليتم العمل بها في جميع محطات الوقود في المملكة بداية من يوم الخميس القادم 11 أغسطس 2022 وحتى يوم 10 سبتمبر 2022، ويتساءل الجميع في الوقت الحالي عن ما إن كانت الأسعار سترتفع أم ستنخفض وهذا ما سنعرفه في الساعات القليلة القادمة.