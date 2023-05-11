أرامكو السعودية.. لا صحة لإيقاف خطط الهيدروجين الأزرق

أكدت شركة أرامكو السعودية أن التقارير الإعلامية التي تناولتها مؤخراً وزعمت أن الشركة قد أوقفت مؤقتاً خططها للهيدروجين الأزرق غير دقيقة.

حقيقة إيقاف خطط الشركة للهيدروجين الأزرق

أوضحت شركة أرامكو السعودية أن التقارير الإعلامية التي تداولتها مؤخراً وادعت توقف خطط الشركة للهيدروجين الأزرق مؤقتاً غير صحيحة، وأكدت الشركة أن هدفها الإنتاجي لما يصل إلى 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء، التي تعتبر من الناقلات الأساسية للهيدروجين الأزرق، سيبقى قائماً حتى عام 2030 دون أي تغيير.

وتواصل شركة أرامكو العمل مع العملاء المحتملين والأطراف المعنية في جميع أنحاء العالم، وتحقق تقدماً حقيقياً في سلسلة قيمة الهيدروجين الأزرق، وقد حصلت الشركة بالتعاون مع شركة سابك على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، كما قامت الشركة بتسليم ثلاث شحنات من الأمونيا الزرقاء للعملاء في آسيا.