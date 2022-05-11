أرامكو السعودية تتجاوز أبل وتصبح أكبر شركة مدرجة عالمياً بـ2.464 تريليون دولار

تصدرت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية الشركات العالمية اليوم منذ أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن أكبر رفع لأسعار الفائدة في 22 عاما الأسبوع الماضي، فيما واهتزت الأسهم الأمريكية بشكل حاد، وانخفض قطاع التكنولوجيا بشدة،وتقلصت القيمة السوقية لشركة آبل بمقدار 220 مليار دولار منذ 4 مايو.

ترتيب أكبر 5 شركات من حيث القيمة السوقية

1- في المركز الأول تحتل شركة أرامكو،وبلغت القيمة التسويقية حوالي 2.464 تريليون دولار.

2- في المركز الثاني تأتي شركة أبل بقيمة تسويقية بلغت حوالي 2.461 تريليون دولار.

3- في المركز الثالث تأتي شركة مايكروسوفت بقيمة تسويقية بلغت حوالي 1.979 تريليون دولار.

4 – في المركز الرابع تأتي شركة جوجل بقيمة تسويقية بلغت حوالي 1.485 تريليون دولار.

5- في المركز الخامس تأتي شركة أمازون بقيمة تسويقية بلغت حوالي 1.106 تريليون دولار.