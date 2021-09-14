عاجل| السعودية تقرر أداء الصلاة في المسجد النبوي دون تصريح.. وقرار آخر بشأن الوافدين

بناءً على توصيات وزارة الصحة السعودية، بعد رفع التقارير الخاصة بحالة انتشار وباء كورونا المستجد في المملكة، أعلنت وزارة الحج والعمرة، رسميًا، أن إتاحة الصلاة في المسجد النبوي بدون طلب تصريح عبر تطبيق تطبيق اعتمرنا كما كان في السابق، مع التقييد الشروط الباقية الأساسية، مثل إبراز تطبيق توكلنا، وأن تكون الحالة الصحية للشخص مُحصنًا بجرعتين، أو مُحصنًا متعافيًا، أو مُحصنًا بجرعة أولى وأكمل 14 يومًا، وذلك في إطار رفع القيود تدريجيًا.

الصلاة في المسجد البنوي دون تصريح

أبرز ما تمنه قرار الصلاة في المسجد البنوي بدون تصريح:

الصلاة متاحة دون تصريح من تطبيق اعتمرنا.

لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي.

إصدار تصريح فقط فيما يخص الصلاة في الروضة الشريفة.

إبراز تطبيق توكلنا.

أن تكون الحالة الصحية محصن.

يهمك أيضًا:

الصحة السعودية تُعلن إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. وتُحدد الفئات المستهدفة

تفاصيل الاشتراك في مسابقة “أبو ناصر” للفوز بجائزة الـ 30.000 ريال من تركي آل الشيخ

الطيران المدني السعودي يُحدد شروط جديدة لدخول القادمين إلى المملكة

الموارد البشرية تعلن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي.. وعدد أيامها

وقرار آخر من الطيران المدني

ومن ناحية أخرى، أصدرت هيئة الطيران المدني، قرارًا جديدًا، بضرورة تحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها، وفق عدد من الحالات، بجانب تقليص مدة الحجر المؤسسي للقادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة، شريطة تقديم فحص PCR سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام.