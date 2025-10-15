أخيرًا.. تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر في ديسمبر المقبل ويستهدف تشغيل 1500 ميجا وات

تستعد المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية خلال الأسابيع القليلة القادمة لإطلاق المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين البلدين في ديسمبر المقبل، والذي يستهدف تشغيل 1500 ميجا وات، كما ستتم المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2026 بحسب مسؤول في وزارة الكهرباء المصرية.

ويعتبر هذا الربط هو الأكبر والأضخم بالمنطقة بالكامل من خلال تبادل 3 آلاف ميجا وات، والذي من شأنه أن يلعب دورا بارزا في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء لا سيما وأن قدرة الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية تصل إلى 150 ألف ميجاوات، وهي أكبر شبكة بالوطن العربي.

وأوضح مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بنسبة تخطت الـ 95% للمرحلة الأولى، مشيرا إلى أن المدة الذي كان متفق عليها تم تقليصها لثلاث سنوات بدلا من سبع سنوات.

وأشار المصدر إلى أن هذا المشروع الضخم يعتبر نواة لربط كهربائي عربي شامل في المستقبل القريب، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز المردود الاقتصادي والتنموي بين الدولتين.

اختلاف ساعات الذروة

وقال الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، عبداللطيف وهبة، أن الربط الكهربائي بين البلدين مفيدا للدولتين قبل أن يكون مفيدا للربط العربي بالدول الآسيوية أو العربية الأخرى، وذلك على اعتبار اختلاف ساعات الذروة بين السعودية ومصر والذي يصل الفارق بينهما إلى 6 ساعات تقريبا، ويؤدي ذلك إلى تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد في البلدين، وخفض معدلات استهلاك الوقود، والتشغيل الاقتصادي للشبكة.

ويتكون المشروع بمراحلها كلها من 3 محطات محولات ضخمة ذات الجهد العالي وهي:

الأولى في شرق المدينة بالسعودية.

الثانية في تبوك.

الثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة.

ويربط بين هذه المحولات خطوط هوائية يبلغ طولها نحو 1350 كيلو مترا وكابلات بحرية، وينفذ هذا المشروع الضخم 3 شركات عالمية هي:

شركة Hitachi ABB Power Grids.

شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي

الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية SSEM.

وبالنسبة للكابل البحري بين البلدين، تم التعاقد مع شركة “بريزمن” الإيطالية لتنفيذ الكابل البحري.