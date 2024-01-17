أخبار السعودية: وزير الاتصالات يُفاجئ السعوديين بشأن الذكاء الاصطناعي

المملكة العربية السعودية تشهد حالة من التطور على الصعيد التقني خلال الفترة الحالية، مما يجعل هناك رغبة كبيرة وقوية في الاستفادة من التقدم التكنولوجي للوصول للأهداف المرجوة من رؤية 2030 المقبلة.

ويبحث ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن تحقيق نهضة شاملة في جميع قطاعات المملكة، بعد الإنجازات التي وصلت لها خلال السنوات الماضية.

وزير الاتصالات السعودي: الذكاء الاصطناعي سيُغير البشرية

كشف المهندس عبد الله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، عن أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح شيء هام خلال الفترة الحالية، مما يجعلنا أمام تقنية ستغير البشرية والعالم بأكمله خلال السنوات المقبلة.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه خلال جلسات #المنتدى_الاقتصادي_العالمي: فخورون بقيادة سمو ولي العهد وتفاؤله بمستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي #المملكة_في_دافوس | #الإخبارية pic.twitter.com/OGfsWG4889 — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 17, 2024

وأوضح أن الجميع في السعودية يشعر بالفخر من مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي، بعد توصيات ولي العهد السعودي بضرورة التقدم في هذا المجال.

وأشاد السواحة بمشاركة المملكة العربية السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وذلك خلال جلسة حوارية على هامش هذه المشاركة، والتي جاءت تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي المكافئ الأكبر”.

ودارت الجلسة حول ما تقدمه الشركة السعودية “NanoPalm” من تطورات نوعية في الابتكارات الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير روبوت حيوي، وذلك لمحاولة الإسهام في علاج مرض فقر الدم، موضحًا عزم المملكة على إحراز قفزة نوعية في الابتكار المهم عالميًا.

وأشار وزير الاتصالات السعودي إلى ضرورة توحيد الجهود، من أجل تبني نماذج مبتكرة قائمة على الحلول المستدامة، بجانب أهمية الاستفادة من أحدث الابتكارات باستخدام هذه التقنية الحديثة.