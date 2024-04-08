أخبار السعودية

أخبار السعودية.. منصة إحسان توضح آلية إخراج زكاة الفطر الكترونيًا

أحمد علي

أوضحت منصة إحسان آلية إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

وكانت هناك حالة من الجدل قد سادت وسط الشعب والمواطنين السعوديين بسبب إخراج زكاة الفطر نقدًا أم طعامًا “أرز أو شعير أو قمح”.

وأنهى مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الجدل، حيث أكد على ضرورة إخراجه من الأطعمة، ولا يحوز إخراج زكاة الفطر نقودًا.

قامت منصة إحسان الرسمية بتوضيح آلية إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا، حيث جاء عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأتي:

1- استقبال الزكاة عبر برنامج “زكاة الفطر” في تطبيق المنصة والموقع الإلكتروني

2- يُحدد المُحسن المنطقة الإدارية

3- يُحدد عدد الأفراد المراد إخراج الزكاة عنهم

4- يتم إخراجها من الأرز بالتعاون والربط التقني مع الجهات ذات العلاقة في مناطق المملكة كافة

وتستعد المملكة العربية السعودية وقيادتها المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في استقبال عيد الفطر المبارك، حيث سيتحدد موعده مساء اليوم الإثنين.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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