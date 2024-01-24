أخبار السعودية.. مليون و700 ألف ريال غرامة صيد 47 سمكة قرش في المملكة

يواصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ضبط المخالفين لقواعده وقوانينه خلال الآونة الأخيرة، مما يهدد مستقبل الكائنات البحرية المُهددة بالانقراض.

تفاصيل غرامة صيد 47 سمكة قرش في السعودية

كشف المركز الوطني للحياة الفطرية، في بيان رسمي عن ضبط مواطنين سعوديين مخالفين في منطقة الشرقية، ولديهم 47 سمكة قرش من نوع “القرش الشعابي”، والذي يتميز بالطرف الأسود، وذلك لبيعه والاستفادة من أمواله.

وأكد المركز السعودي في بيانه، على أن القروش التي تم اصطيادها محظورة، حيث أن عقوبته 40 ألف ريال سعودي للسمكة الواحدة، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.

إنتشار أسماك القرش على شواطئ المنطقة الشرقية في السعودية – شاطئ العقير نسأل الله السلامة والعافية للجميع pic.twitter.com/FGfnlQvRIA — عبدالله بن محمد الكعبي (@abdullahkaabi) January 6, 2017

وأوضح أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية السعودية، من أجل إحالة هؤلاء الأشخاص المخالفين لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأشار مركز الحياة الفطرية إلى أن غرامة صيد ال 47 قرشًا من قبل مجموعة من الأشخاص وصلت لمليون و700 ألف ريال سعودي، بعدما قام بحساب هذه الغرامة وعدد القروش النافقة.

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وأكد ماجد الأحمري، مستشار قانوني سعودي، أن لائحة نظام البيئة التنفيذية للبيئة البحرية، والتي قامت الإدارة باعتمادها في سبتمبر من عام 2021، حددت المعنى المقصود بالصيد سواء “البحث أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غيره”، لأي كائن فطري حيواني بحري.

كما أوضحت اللائحة بأن الأحكام ستكون سارية على البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم السعودية، حيث تشمل المياه الداخلية للمملكة والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

وشدد المستشار القانوني، على أن قيمة غرامة المخالفات الجسيمة في اللائخة تُقدر وفقًا للضرر الواقع على الحياة البحرية،حيث تكون المخالفات جسيمة وكبيرة.