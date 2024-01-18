أخبار السعودية: تراجع حاد في سعر الدولار على خلفية جنون الذهب

يبدو أن الدولار يواصل هبوطه في المملكة العربية السعودية، على خلفية الزيادة الجنونية لأسعار الذهب، بعد المستويات الغير مسبوقة التي سجلها خلال الساعات الماضية.

وارتفع سعر الذهب بجميع العيارات في السعودية اليوم الخميس، بجانب تراجع عوائد السندات الخاصة بالخزانة الأمريكية، على الرغم من اقترابها من أدنى مستوياتها في الخمس أسابيع الماضية.

الاستيراد فى كل حته فى الامارات وقطر والسعوديه وبالنسبه للسعوديه محافظه علي سعر صرف الدولار اكتر من تلاتين سنه وسعره ثابت — kabo kabo (@kabohlawy) January 18, 2024

وتلاشي تفاؤل القطاع الاستثماري في المملكة، بخصوص خفض أسعار الفائدة، بعدما تعليقات عديدة من مسؤول مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال الأيام الماضية.

وارتفعت أسعار المشغولات الذهبية لنسبة 0.2% ل 2010.59 دولارًا للأوقية، بعد ساعات من انخفاضه ل 2001.72 دولارًا، والذي يعد أدنى مستوى له منذ الثالث عشر من ديسمبر الماضي.

اقوى دولتين عربية من حيث قوة القرار والدور الفعالة "التي لها اسم في المجال السياسي " وليس فيها اجندات هي مصر 🇪🇬 والسعودية 🇸🇦.

مصر 🇪🇬كان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري8.

الان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 60 جنيه.

هذا يعني انهيار اقتصادي.

اما السعودية 🇸🇦 ….. ر pic.twitter.com/WTqHdvFG4h — المحقق كونان 🖋 (@m____mm19) January 16, 2024

وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.3%، لتكون ب 2012.40 دولار.

وعلى على صعيد المعادن النفيسة، فقد صعدت المشغولات الفضية خلال معاملات اليوم الفورية ل 0.4% لتصل ل 22.61 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين لنسبة 0.2%، ليصل ل 885.38، وشهد البلاديوم ارتفاعًا بنسبو 1.2% ليصل ل 926.54 دولار.

في سياق مختلف، جاء سعر صرف الدولار مقابل الريال السعودي ب 3.75 ريالات نظير الدولار الواحد، ليتراجع بعدما كان قد قارب على الأربع ريالات خلال الأيام الماضية.

وتسيطر حالة من القلق لدي قطاع كبير من المواطنين السعوديين، حيث يبحث المواطن السعودي المقبل على الزواج لشراء عدد كبير من الجرامات الذهبية، بجانب العديد منهم يرغب في تخزينه من أجل الاستثمار به.