أخبار السعودية

أخبار السعودية: تراجع حاد في سعر الدولار على خلفية جنون الذهب

أحمد علي

يبدو أن الدولار يواصل هبوطه في المملكة العربية السعودية، على خلفية الزيادة الجنونية لأسعار الذهب، بعد المستويات الغير مسبوقة التي سجلها خلال الساعات الماضية.

وارتفع سعر الذهب بجميع العيارات في السعودية اليوم الخميس، بجانب تراجع عوائد السندات الخاصة بالخزانة الأمريكية، على الرغم من اقترابها من أدنى مستوياتها في الخمس أسابيع الماضية.

وتلاشي تفاؤل القطاع الاستثماري في المملكة، بخصوص خفض أسعار الفائدة، بعدما تعليقات عديدة من مسؤول مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال الأيام الماضية.

وارتفعت أسعار المشغولات الذهبية لنسبة 0.2% ل 2010.59 دولارًا للأوقية، بعد ساعات من انخفاضه ل 2001.72 دولارًا، والذي يعد أدنى مستوى له منذ الثالث عشر من ديسمبر الماضي.

وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.3%، لتكون ب 2012.40 دولار.

وعلى على صعيد المعادن النفيسة، فقد صعدت المشغولات الفضية خلال معاملات اليوم الفورية ل 0.4% لتصل ل 22.61 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين لنسبة 0.2%، ليصل ل 885.38، وشهد البلاديوم ارتفاعًا بنسبو 1.2% ليصل ل 926.54 دولار.

في سياق مختلف، جاء سعر صرف الدولار مقابل الريال السعودي ب 3.75 ريالات نظير الدولار الواحد، ليتراجع بعدما كان قد قارب على الأربع ريالات خلال الأيام الماضية.

وتسيطر حالة من القلق لدي قطاع كبير من المواطنين السعوديين، حيث يبحث المواطن السعودي المقبل على الزواج لشراء عدد كبير من الجرامات الذهبية، بجانب العديد منهم يرغب في تخزينه من أجل الاستثمار به.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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