أخبار السعودية: السمنة والإدمان أبرز أسباب السرطان.. كيف تواجه خطر إصابة المرض اللعين؟

يواجه الشعب السعودي خطر الإصابة بمرض السرطان اللعين، بعد انتشاره في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية على نطاق واسع.

ويبحث العديد من المواطنين السعوديين عن أسباب الإصابة بالسرطان، بعد الحالات العديدة المكتشفة خلال الفترة الأخيرة.

أسباب السرطان وكيف نواجه خطر إصابته

كشف الدكتور أنيل هيرور، خبير جراحة الأورام، عن أن هناك دورًا محوريًا يلعبه نمط الحياة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وذلك خلال مقابلة مع منصة Zee News English، مؤكدًا على أن لابد من الوعي بإن السرطان يتبع لديه نهج متعدد الأوجه.

في دراسة أجريت في جامعة عبد العزيز في المملكة العربية السعودية على مرضى السرطان، أصروا على شرب بول الإبل لعلاج السرطان. خلص الأطباء والعلماء في التجربة إلى أن بول الإبل لم يوفر أي فوائد سريرية لأي من مرضى السرطان، ولكن ربما كان أحد أسباب العدوى الحيوانيةhttps://t.co/jlhydquDFS pic.twitter.com/P2rIajZviR — Joseph 🇺🇸 (@Joseph176199039) January 15, 2024

وأشار هيرور إلى أن هناك دراسة مستقلة حددت عوامل يمكننا تجنبها للوقاية من الإصابة بالسرطان مستقبلًا، والذي يعد الامتناع عن التدخين أحد أبرزها.

ويأتي من ضمن هذه العوامل بجانب الامتناع عن التدخين، تجنب الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.

وشدد خبير جراحة الأورام إلى أن الوراثة لها عامل وتأثير في خطر الإصابة بالمرض اللعين، لكن حل اتباع نمط الحياة جيد يمكن أن يحد من ذلك والتقليل من خطر الإصابة به.

بناءً على كلام الكثير من المختصين وغيرهم يقال بأن هذه الشجرة هي أقوى مكافح وعلاج للسرطان كفانا الله وإياكم الشجرة اسمها العلندا أو العلندة وقد رأيتها بالقرب من بيتي وهي من الشجر النادر في جنوب السعودية#علاج_السرطان pic.twitter.com/P0Plne8B9B — محمد بن فايز { أبو الود } (@mfs_qr) January 18, 2024

ويأتي على رأس هذه العوامل أيضًا، شرب الكحوليات بطريقة مبالغ فيها، مما يُسهم في الإصابة بهذا المرض، كما يؤثر السرطان على أعضاء؛ كالكبد والبنكرياس والجهاز الهضمي.

وأوضح أن الحفاظ على ممارسة الرياضة والتمارين مع نظام غذائي جيد وصحي يعد من أهم العوامل التي تحد من خطر الإصابة بالسرطان.

اللواء الرقيطي في ضيافة جمعية السرطان السعودية https://t.co/rynrdOohKX — صحيفة شفق الإلكترونية (@ShafaqeNews) January 16, 2024

وحدد عدد من العوامل الأخرى، والتي تُساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، ومنها:

1_ التدخين.

2_ السُّمنة.

3_ قلة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

4_ إهمال التغذية بالفواكه والخضراوات.

5_ كثرة تناول اللحوم المصنعة.

6_ الإدمان بأنواعه.

7_ الأشعة فوق البنفسجية الضارة.