أخبار السعودية

أخبار السعودية: السمنة والإدمان أبرز أسباب السرطان.. كيف تواجه خطر إصابة المرض اللعين؟

أحمد علي

يواجه الشعب السعودي خطر الإصابة بمرض السرطان اللعين، بعد انتشاره في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية على نطاق واسع.

ويبحث العديد من المواطنين السعوديين عن أسباب الإصابة بالسرطان، بعد الحالات العديدة المكتشفة خلال الفترة الأخيرة.

أسباب السرطان وكيف نواجه خطر إصابته 

كشف الدكتور أنيل هيرور، خبير جراحة الأورام، عن أن هناك دورًا محوريًا يلعبه نمط الحياة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وذلك خلال مقابلة مع منصة Zee News English، مؤكدًا على أن لابد من الوعي بإن السرطان يتبع لديه نهج متعدد الأوجه.

وأشار هيرور إلى أن هناك دراسة مستقلة حددت عوامل يمكننا تجنبها للوقاية من الإصابة بالسرطان مستقبلًا، والذي يعد الامتناع عن التدخين أحد أبرزها.

ويأتي من ضمن هذه العوامل بجانب الامتناع عن التدخين، تجنب الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.

وشدد خبير جراحة الأورام إلى أن الوراثة لها عامل وتأثير في خطر الإصابة بالمرض اللعين، لكن حل اتباع نمط الحياة جيد يمكن أن يحد من ذلك والتقليل من خطر الإصابة به.

ويأتي على رأس هذه العوامل أيضًا، شرب الكحوليات بطريقة مبالغ فيها، مما يُسهم في الإصابة بهذا المرض، كما يؤثر السرطان على أعضاء؛ كالكبد والبنكرياس والجهاز الهضمي.

وأوضح أن الحفاظ على ممارسة الرياضة والتمارين مع نظام غذائي جيد وصحي يعد من أهم العوامل التي تحد من خطر الإصابة بالسرطان.

وحدد عدد من العوامل الأخرى، والتي تُساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، ومنها:
1_ التدخين.

2_ السُّمنة.

3_ قلة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

4_ إهمال التغذية بالفواكه والخضراوات.

5_ كثرة تناول اللحوم المصنعة.

6_ الإدمان بأنواعه.

7_ الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد علي
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل