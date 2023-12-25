أخبار السعودية.. أمطار وسيول تضرب المملكة لمدة 5 أيام

يتوقع مركز الأرصاد الوطني السعودي أن تشهد المملكة العربية حالة من التقلبات الجوية خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستبدأ غدًا الثلاثاء وتستمر حتى 5 أيام، حيث ستنتهي موجة الطقس السيئة السبت المقبل.

طقس عاصف وممطر يضرب السعودية لمدة 5 أيام

أصدر المركز اليوم الإثنين تقريرًا له، حيث حذر المواطنين السعوديين بضرورة توخي الحذر خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الحالة التي سيكون عليها طقس المملكة في الخمسة أيام المقبلة.

سبحان الله؛ أثناء سيول الرياض في السعودية رجل يحتفظ بأطفاله و ينقذهم رغم قوة التيار اللهم لا تخذل أب أمام أبناءه و كن عونًا لكل رب أسرة pic.twitter.com/XF4fmtJlOH — محمد الضاهر أبو عمر (@M_DAHER_FREE_SY) January 5, 2023

وأكد التقرير الصادر من مركز الأرصاد الوطني السعودي عن هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح قوية نسطة بسرعة 60 كيلو متر في الساعة.

وأوضح أن هذه الرياح ستكون نشطة بغبار والأتربة.

وشدد المركز على أن الطقس سيكون متقلب، فتتحول العديد من المناطق إلى برك من المياه، حيث ستنقلب الأمطار إلى سيول قوية، إلى جانب تساقط البرد والثلوج وارتفاع الأمواج على السواحل البحرية.

سيول عظيمة في السعودية pic.twitter.com/c01pDdTZQk — Atef Dalgamouni (@AtefDalgamouni1) December 23, 2023

وأشار التقرير إلى أن هناك عدد من المناطق ستتأثر بقوة من الطقس السيء والذي سيكون عنيف ومنها مكة المكرمة وجدة والعاصمة المقدية والليث والطائف وبحره والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان وخليص، وذلك من الغد الثلاثاء وحتى الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري.

وأكد أن حالة الطقس ستزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، حيث ستتأثر مناطق تربة والمويه والخرمة ورنية والقنفذة، وذلك من خلال الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة وليست قوية.

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وفاة 4 أطفال غرقاً وإصابة والدهم في سيول قرية "مشلحة"

شاهد لحظة غرق السيارة#السعودية pic.twitter.com/jQhALqgrcf — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 15, 2023

وحذر المركز الوطني السعودي للأرصاد والطقس جموع الشعب والمواطنين السعوديين بضرورة توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، بجانب اتباع تعليمات الأمن والسلامة.