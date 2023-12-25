أخبار السعودية

أخبار السعودية.. أمطار وسيول تضرب المملكة لمدة 5 أيام

أحمد علي

يتوقع مركز الأرصاد الوطني السعودي أن تشهد المملكة العربية حالة من التقلبات الجوية خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستبدأ غدًا الثلاثاء وتستمر حتى 5 أيام، حيث ستنتهي موجة الطقس السيئة السبت المقبل.

طقس عاصف وممطر يضرب السعودية لمدة 5 أيام

أصدر المركز  اليوم الإثنين تقريرًا له، حيث حذر المواطنين السعوديين بضرورة توخي الحذر خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الحالة التي سيكون عليها طقس المملكة في الخمسة أيام المقبلة.

وأكد التقرير الصادر من مركز الأرصاد الوطني السعودي عن هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح قوية نسطة بسرعة 60 كيلو متر في الساعة.

وأوضح أن هذه الرياح ستكون نشطة بغبار والأتربة.
وشدد المركز على أن الطقس سيكون متقلب، فتتحول العديد من المناطق إلى برك من المياه، حيث ستنقلب الأمطار إلى سيول قوية، إلى جانب تساقط البرد والثلوج وارتفاع الأمواج على السواحل البحرية.

وأشار التقرير إلى أن هناك عدد من المناطق ستتأثر بقوة من الطقس السيء والذي سيكون عنيف ومنها مكة المكرمة وجدة والعاصمة المقدية والليث والطائف وبحره والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان وخليص، وذلك من الغد الثلاثاء وحتى الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري.

وأكد أن حالة الطقس ستزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، حيث ستتأثر مناطق تربة والمويه والخرمة ورنية والقنفذة، وذلك من خلال الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة وليست قوية.

وحذر المركز الوطني السعودي للأرصاد والطقس جموع الشعب والمواطنين السعوديين بضرورة توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، بجانب اتباع تعليمات الأمن والسلامة.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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