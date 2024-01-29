أخبار السعودية: أسباب خطيرة وراء تحذيرات الدفاع المدني السعودي من سخانات المياه

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية بيانًا بالأمس الأحد الموافق 28 يناير من العام الجاري 2024، بشأن المخاطر التي تحدث جراء ارتفاع حرارة سخانات المياه الكهربائية عن 70 درجة مئوية.

وأوصت المديرية بضرورة ضبط السخانات الكهربائية في المنازل على درجة حرارة أقل طيلة فصل الشتاء، حتى لا يكون هناك أضرار جسيمة في المنازل السعودية.

فيديو| تحذير من خطورة إهمال سخانات المياه .. انفجار سخان يدمر واجهة منزل ويصيب شخصاً بحروق بالغة . pic.twitter.com/OiVlDEjbDI — السلطة الرابعة (@pressALQ8) October 3, 2017

مخاطر سخانات المياه الكهربائية

تعد مخاطر سخانات المياه الكهربائية كثيرة، لكن أهم خطر ينتج عنها هو الإنفجار، والذي قد يتسبب في وفاة عدد من السكان.

وينتج الانفجار من عدة عوامل، والتي تأتي في مقدمتها:

1_ ارتفاع درجة الحرارة داخل السخان الكهربائي، مما يعمل على تبخر المياه والوصول لمرحلة الإنفجار.

2_ تلامس الأسلاك الكهربائية داخل وحدة “الترموستات”، والتي تولد انفجارًا، حيث ينتج ذلك من عدم فصل الأسلاك الكهربائية بشكل جيد، أو استعمال لاصق ردئ، مما يسبب مع مرور الوقت تآكل ومن ثم حدوث تلامس بين الأسلاك الكهربائية ويؤدي إلى الانفجار.

3_ وجود السخان في منطقة ليست بها تهوية مما يجعل هناك رطوبة شديدة وتؤدي لتآكل أجزاء منه وكل ذلك يسبب خطورة كبيرة على السكان.

الدفاع المدني السعودي: يجب ضبط سخانات المياه على درجة حرارة أقل من 70

شددت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي على أنه يجب ضبط سخانات المياه على درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية، وذلك حتى لا يؤثر ارتفاع درجة الحرارة على حالة السخان.

وأوضحت أنه لابد من أخذ الحيطة والحذر من توصيل الأسلاك الكهربائية بصورة جيدة، مع استخدام سخانات معروفة بجودتها العالية ولا يجب اللجوء للأنواع الرديئة، إلى جانب الصيانة الدورية لصمام الأمان، مع التأكد على وصول المياه، بالإضافة إلى التأكيد على فصل الكهرباء عنها عند الانقطاع.