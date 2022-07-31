أخبار السعودية:استمرار هطول الأمطار الرعدية اليوم الأحد 31 يوليه 2022

نظرا لاستمرار هطول الأمطار الرعدية بغزارة في العديد من مناطق البلاد، فقد أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني تحذيرات وإرشادات تدعو المواطنين للالتزام بها في فترات هطول الأمطار، حرصا على سلامتهم.

انفوجراف على تويتر لتنبيه المواطنين

وجاءت تلك التنبيهات من خلال إنفوجراف صادر على حساب الهيئة بموقع تويتر جاء فيه:

“لسلامتك أثناء هطول الأمطار ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية”.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد دعت المواطنين في وقت سابق إلى اتخاذ الحيطة والحذر من التوقعات بهطول أمطار رعدية، على بعض أجزاء المملكة.

وفي نفس السياق حذرت الدفاع المدني من عبور الأودية والشعاب أثناء هطول المطار لما يمكن أن يسببه في حدوث أخطار جسيمة تعرض حياتهم للخطر.

وقد شددت على توقيع غرامات لمن يخالف تلك التعليمات تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال.

ا حتمال هطول الأمطار الرعدية اليوم الأحد 31 يوليه 2022

ذكر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيأة اليوم أيضا لهطول أمطار رعدية مختلفة القوة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، وتكون مصحوبة برياح نشطة ودفقات من البرد على مناطق نجران وعسير وجازان.

استمرار السحب والأمطار الرعدية على بعض المناطق الأخرى في المملكة

ما زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة بالأمطار، ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقسيم وأجزاء من الباحة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة المكرمة

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 – 40كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة.

يكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضا

منصة لشرح مناسك الحج والعمرة

إلغاء مسحة pcr والمملكة السعودية تعلن خفض أسعار العمرة 2022

6 شروط لمرابحة السيارات من البنك السعودي للاستثمار تعرف عليها

فرص العمل للسعوديين لدى “أرامكو السعودية”