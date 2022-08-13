أخبار افتتاح موسم الجيمرز وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022

تبدأ فعاليات موسم الجيمرز 2022 في بوليفارد الرياض هذا العالم حيث إنها لموسم العالمي السنوي للألعاب والذي يضم عدد كبير من فرق الألعاب الإلكترونية العالمية من أجل المنافسة في الكثير من الألعاب الرائعة التي تصل أقل جائزة منه حوالي 15 مليون دولار أمريكي خلال المنافسات من أجل التأهل إلى المباراة النهائية، حيث وصل إجمالي الجوائز أكثر من مليار دولار، وليست الألعاب هي ما تميز موسم الرياض ولكن يوجد الكثير من الفعاليات في الموسم الترفيهي لذلك يبحث الكثيرين عن طريقة التسجيل وحجز تذاكر موسم الرياض 2022، وسوف نوفر لكم أسعار تذاكر موسم الرياض هذا العام.

افتتاح موسم الجيمرز 2022

كما أعلن الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية عن موعد انطلاق الموسم حيث إنه ينطلق في يوم 14 من شهر يوليو ويستمر 8 أسابيع حتى نهايات شهر أغسطس بالتحديد يوم 20 من الشهر، ويقع الموسم في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض حيث تم بناء وتطوير ذلك الموقع للموسم والألعاب الأخرى، وعلى حسب المصادر فإن موسم الرياض سوف يتم نقله مباشرةً على القنوات الرسمية المخصصة له وذلك بأكثر من 8 لغات مختلفة حول العالم.

أسعار تذاكر حجز موسم الرياض

أوضحت اللجنة المنظمة للموسم عن أسعار حجز تذاكر موسم الرياض حيث تختلف أسعار التذاكر بناء على الفعاليات التي تتم في الموسم، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 299 ريال سعودي شاملة كافة الضرائب وذلك يعتبر أقل سعر لأقل فعاليات وهي متابعة المنافسات في الألعاب الإلكترونية فقط وذلك على حسب ما تم إعلانه على الموقع الرسمي لموسم الرياض، ومن خلال الفقرة التالية سوف نوضح لكم طريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022.

رابط حجز تذاكر موسم الرياض 2022

كل ما عليك من أجل الحجز في موسم الرياض الحالي لعام 2022 وذلك من أجل متابعة الألعاب الرائعة في الموسم، حيث يمكنك حجز التذاكر بسهولة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لموسم الرياض والذي أطلقته الهيئة المنظمة من أجل تسهيل عملية حجز التذاكر، واختيار الفعاليات المراد حضورها وسوف يتم تحميل الأسعار مباشرةً على التذكرة ويمكن الدفع إلكترونياً على الموقع أيضاً من أجل تأكيد عملية الحجز.