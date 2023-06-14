أحوال الطقس: مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية وأبها الأدنى

قدم المركز الوطني للأرصاد اليوم توقعاته بخصوص أحوال الطقس في المملكة، وذكر أيضا درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة لنهار اليوم الأربعاء 14 من يونيو 2023، وقد تم تسجيل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة والتي وصلت إلى 46 مئوية، أما أدنى درجة حرارة فقد تم تسجيلها في مدينة أبها والتي وصلت إلى 20 مئوية.

الكبرى

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقرير خاص من خلال موقع تويتر بأن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة لنهار اليوم ستكون على النحو التالي:

مكة المكرمة 46 درجة مئوية

الصمان والدواسر والأحساء 44 درجة

كذلك مدينة الخرج وعرفات ومزدلفة 43 مئوية

أما المدينة المنورة والدمام ومنى وشرورة والتنهات وحفر الباطن وينبع والدهناء فقد سجلت 42 درجة مئوية

كذلك بريدة 41 مئوية

الدوادمي وجدة ورفحاء 40 درجة مئوية.

الصغرى

بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى فكانت على النحو التالي:

سجلت أبها عشرون درجة مئوية

أما مدينة طريف والقريات 21 مئوية

الطائف 22 درجة

الباحة 23 درجة

حائل وعرعر وتبوك وسكاكا والعلا والمجمعة 25 درجة

الدوادمي وبيشة 26 درجة

بريدة سبعة وعشرون درجة مئوية

أخيرا شرورة ورفحاء والوجه سجلت 28 درجة.

تقرير الأرصاد

قدم المركز الوطني للأرصاد توقعاته بخصوص أحوال الطقس التي تكون سائدة على العموم في المملكة اليوم، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مع رياح نشطة وزخات من البرد في مختلف الاجزاء من عسير وجازان، وستكون السماء غائمة بشكل جزئي مع سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مجال الرؤية، يشمل هذا أجزاء من الباحة وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كان هذا كل شيء فيما يتعلف بتفاصيل أحوال الطقس اليوم.