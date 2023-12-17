أحمد عبده ماهر يتصدر ترند المملكة السعودية بتصريحات مثيرة حول إدارة الحرمين الشريفين

تصدر المحامي المصري، أحمد عبده ماهر، ترند المملكة العربية السعودية في الساعات الأخيرة بتصريحات مثيرة تتحدث عن إدارة الحرمين الشريفين في مقطع مرئي تم تداوله بكثرة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” وغيره من مواقع السوشيال ميديا.

أحمد عبده ماهر- المصدر: موقع تحيا مصر

وطالب ماهر في المقطع المرئي بأن تكون إدارة مناطق الأراضي المقدسة (مكة والمدينة) دولية من جميع الدول الإسلامية، وليس من المملكة السعودية فقط، وأكد ماهر مطلبه بقوله “هكذا يجب أن يكون الأمر”.

وكان ماهر قد بدأ حديثه ردا على إحدى المواطنات السعوديات التي شاهدها وهي تتحدث حول الملاهي في المملكة، وقال ماهر “شاهدت إحدى السيدات، المواطنات من أهل المملكة العربية السعودية تقول للناس “أنتم ما لكم دخل بأن احنا عندنا بارات، وما لكم دخل إن احنا عندنا مراقص، أنتم لكم بس مكة والمدينة فقط، لما نبقى نعمل بارات في المدينة ومكة تتكلموا” هكذا بهذه الصورة تكلمت السيدة”.

واستطرد عبده ماهر في حديث قائلاً “إنما تديرها المملكة وفي هناك في هذه اليد زجاجة خمر، وفي اليد الأخرى مصحف، هذا لا يستقيم، فلذلك أرى أن المناطق اللي فيها الشعائر تكون كلها تابعة لهيئة إسلامية من كل الدول الإسلامية مجتمعة، وتؤول الحصيلة عن ذلك للدول الإسلامية الفقيرة أو المحتاجة”.

ردود السعوديين على ماهر بمنصة “إكس”

وبهذه التصريحات المثيرة للجدل اصطدم المحامي المصري بالنقض، بشريحة عريضة من أبناء المملكة العربية السعودية، وانطلقت التدوينات المهاجمة لما صرح به ماهر في المقطع المرئي.

وقال صاحب حساب يدعى «كنعام» ردا على ما تناوله المستشار أحمد عبد ماهر “المستشار المصري “أحمد عبده ماهر” لا يجب على السعودية أن تدير الحرمين والأراضي المقدسه لوحدها، ويجب ان تدار من جميع الدول الإسلامية والمدخول يوزع على الدول الإسلامية..*طبعا هو تكلم وبنى رأيه على أساس، وجود بارات ومراقص في مكة والمدينة، وأنا سأختصر هذا الموضوع وأقول: كل من في بلده بارات ومراقص لا يحق له أن ينصح أو ينبح ولا يرتدي ثياب الشرف”.

المستشار المصري "أحمد عبده ماهر" لا يجب على السعودية ان تدير الحرمين والأراضي المقدسه لوحدها ويجب ان تدار من جميع الدول الإسلامية والمدخول يوزع على الدول الإسلامية.. *طبعا هو تكلم وبنى رأيه على أساس وجود بارات ومراقص في مكة والمدينة وأنا سأختصر هذا الموضوع وأقول: كل من في… pic.twitter.com/kmnVvKD7fD — الكعّام (@alk3aam) December 16, 2023

وفي الجهة الأخرى، قال صاحب حساب اسمه «وجدي» معلقا بتعليق طويل يشرح فيه وجهة نظره “لا يجب على المملكة العربية السعودية أن تدير الحرمين، والأراضي المقدسة لوحدها، يجب أن تدار من جميع الدول الإسلامية، والمدخول يوزع على الدول الإسلامية!!”.

وتابع «وجدي» “ويؤسفه ان تصل المملكة لهذي ( الدركة ) وليس الدرجة من هذا الحال!”.

واستطرد المدون السعودي حديثه “الرد ليس لك علاقة بالأراضي السعودية، المقدسه والغير مقدسه لان الأراضي السعودية وكل شبر فيها مقدس لشعبها وحكومتها ولا يحق لك المشاركة في اي شي فيها كل ما يخصك هو الزيارة لموسم الحج والعمرة وتكاليف مصاريفك على حسابك الشخصي للشركات الخاصة برحلات الحج والعمرة وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية غير كذا مالنا علاقة فيك ولا لك علاقة فينا نهائي”.

وأضاف “وبالأساس موضوعكم وشغلكم الشاغل من زمان موضوع الحرمين والمدخولات السنوية لمكة والمدينة بمعنى ان غرضك مادي وليس ديني”.

وختم «وجدي» كلامه بقوله “وفي كل الحالات هدفك اللي تسعى له لن يحصل لك ولا لغيرك وسبق وقلنا لك ليس لك علاقة بالأراضي السعودية لك الزيارة للحج والعمرة فقط واشغل نفسك بمشاكل بلدك فقط”.

متداول : المستشار المصري أحمد عبده ماهر : لا يجب على المملكة العربية السعودية 🇸🇦 ان تدير الحرمين والأراضي المقدسه لوحدها يجب ان تدار من جميع الدول الإسلامية والمدخول يوزع على الدول الإسلامية .!!! ويؤسفه ان تصل المملكة لهذي ( الدركة ) وليس الدرجة من هذا الحال ..!!!… pic.twitter.com/V9zC0ZhxEy — وجــــديۦ (@wjf__07) December 16, 2023

أنت أخر واحد تتحدث عن المملكة العربية السعودية

وكتب صاحب حساب «سطام بن عبيد» يرد على أحمد عبده ماهر بقوله “أنت أخر واحد تتحدث عن المملكة العربية السعودية”.

واستطرد سطام “تاريخك الأسود مع الدين:

1- هاجمت كتاب الصحيح البخاري و كتاب صحيح مسلم.

2- اكد على ان الصلاة على النبي ليست المعروفة بـ قول اللهم صلى على النبي محمد”.

وتابع سطام “كما نقد شعيرة رمي الجمرات، وغيرها الكثير و الكثير، حكم عليه بالسجن خمس سنوات لاتهامه بازدراء الأديان، وذلك بعد ان حققت معك النيابة واتهمتك بالتعدي على السلم الاجتماعي وإثارة الفتنة في كتابك «إضلال الأمة بفقه الأئمة» والتطاول على الدين الإسلامي خلال ظهورك في القنوات الفضائية”.