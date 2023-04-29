أحلى هدية.. شاب سعودي يهدي صديقه حصانًا في ليلة زفافه

أثار شاب سعودي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو له ظهر فيه وهو يهدي صديقه “حصانًا” في ليلة زفافه.

شاب سعودي يهدي صديقه حصانًا ليلة زفافه

ووثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أحد الشباب في المملكة العربية السعودية وهو يهدي صديقه “حصانًا” في يوم الزفاف.

وظهر الشاب السعودي وهو يدخل إلى قاعة الزفاف ويصطحب في يده حصانه الخاص ليهديه لصديقه “العريس” في ليلة عُرسه، ليفاجأة الحضور ويستقبلونه بموجة فرح كبيرة.

وفي الفيديو كان الشاب السعودي يمسك لجام الحصان أثناء دخوله قاعة الزفاف، تمهيدًا لإهدائه لصديقه الذي يحتفل بعرسه وسط أجواء من الفرح والسعادة وحضور الأهل والأصدقاء.

جدل على السوشيال ميديا بسبب شاب يهدي صديقه حصانه في يوم الزفاف

وثارت حالة من الجدل على السوشيال بعد انتشار مقطع الفيديو الذي ظهر في أحد شباب السعودية وهو يهدي صديقه حصانًا في ليلة زفافه بقاعة الزفاف ووسط الحضور.

وتناول البعض المشهد بسخرية كبيرة، بينما ردّ آخرون: ليس غريبًا. بينما هي أحلى هدية من صديق لصديقه، مادحين في خصال الصديق ووفائه.

وأوضح الشاب صاحب الهدية أن أقدم على تقديم حصانه الخاص لصديقه بسبب مواقفه معه وصحبته له ووفائه له، حيث أنه لم يجد أثمن من حصانه يمكن أن يُعبر به عن تقديره وحبه له، خاصة وأن الخيل العربي نادر وثمين.