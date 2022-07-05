أحصل على الدعم السكني بشروط سهلة وميسرة

تعلن وزارة الإسكان السُّعُودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية عن فتح باب التسجيل في الدعم السكني للمواطنين السعوديين وتعلن توافر عدد من الوحدات السكنية تصلح للمعيشة ويتوافر بها جميع الخِدْمَات الأساسية للمسكن وذلك للأسر الأشد أحتياجا والأسر المستحقة المسجلة في الضمان الإجماعي المطور والأيتام والأرامل والمطلقات وتهدف وزارة الإسكان السُّعُودية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد الشعب السعودي كما يعد برنامَج الدعم السكني من أهم البرامج التي تقدمها الوزارة وتعمل على إيصالها للمستحقين وذلك من طريق شروط ميسرة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم السكني لسنة 1443 هجريا:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني يحمل الجنسية السُّعُودية.

يجب أن يكون المواطن الراغب في الدعم السكني مقيم إقامة كاملة داخل المملكة العربية السُّعُودية.

يجب أن لا يقل عمر المواطن الراغب في الدعم عن 25 عام.

يجب أن يكون المواطن مسجلا في الضمان الاجتماعي المطور.

يجب أن لا يكون المواطن أو أحد أفراد أسرته يملك عقارا أو شِقَّة أو يمتلك المال الكافي لشراء مسكن.

يجب أن يعرف المواطن أنه عند الحصول على الدعم السكني لا يحق له التقدم للحصول على مساعدات مالية أخرى.

يشترط أن يقوم المواطن الراغب في الحصول على الدعم بتقديم كشف بالراتب الشهري له.

خطوات وطريقة التسجيل للحصول على الدعم السكني لسنة 1443 هجريا:

يجب أن يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة سكني الإلكترونية

بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية.

يقوم المواطن بتسجيل بياناته الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة ويجب إدخال تاريخ الميلاد وعنوان محل الإقامة بطريقة صحيحة ويدخل رَقْم الهُوِيَّة الوطنية سارية المفعول.

يقوم المواطن بالضغط على الرَّقَم التعريفي واختيار أيقونة ليس روبوت ويضغط عليها.

يجب أن يقوم المواطن بقراءة الشروط والأحكام ويوافق عليها.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني إلكترونيا: