أحد المستفيدين من حساب المواطن يقدم نصيحة مٌجربة لحل أي مشكلة متعلقة بالدعم







بالأمس أعلن حساب المواطن عن موعد الدفعة الجديدة التي سوف يتم إصدارها هذا الشهر، والمقرر لها يوم 10 سبتمبر، حيث أوضح من خلال تغريدة له على تويتر أنه يتبقى ستة أيام على إيداع الدفعة 22 من هذا البرنامج، الذي تم تدشينه من أجل مساعدة السعوديين على مواجهة المصاعب الاقتصادية، التي قد تواجههم خلال الفترة الحالية والقادمة والتي تستهدف إلى إجراء إصلاحات، تساعد على تحقيق رؤية المملكة لعام 2030 والتي تسعى من خلالها السعودية إلى تحقيق نقلة حضارية كبيرة.







مستفيد من حساب المواطن يعطي نصيحة مهمة

وفي إطار الخدمات المٌُقدمة في هذا البرنامج الذي يحقق نجاح كبير مع مرور الوقت، يستقبل موظفي خدمة العملاء استفسارات المواطنين من خلال حساب البرنامج على تويتر، ويقومون بالرد عليها فورًا في رسالة مكتوبة أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني، ولكن مؤخرًا وتسهيلاً على المواطنين الذي يعانون من مشاكل متعلقة بالأهلية أو مبالغ الدعم أو غيرها تم عمل خدمة صوتية لذلك.







وقد جاءت تلك الخدمة تحت عنوان “صوتك مسموع” من هذا الرابط حيث يمكن للمواطن شرح مشكلته كاملة، والرد عليه بالحل وفي إطار ذلك قدم أحد المواطنين نصيحة لكل من يعاني من مشاكل متعلقة ببرنامج حساب المواطن أن يستخدم تلك الخدمة، حيث ذكر تجربته الشخصية بأنه كان يعاني من مشكلة ورغم تواصله لمدة ثلاثة شهور من الاتصالات ولم يتم حل مشكلته إلا من خلال تلك الخدمة الصوتية.







لذلك طالب ذلك المواطن من جميع السعوديين حل مشاكلهم المتعلقة بالبرنامج، من خلال التواصل مع الدعم الفني وخدمة العملاء عبر تلك الخدمة الصوتية.