“أجير” رابط التسجيل للحصول على فرصة عمل في موسم الحج للمواطن والمقيم

فرص عمل خلال موسم الحج توفرها منصة “أجير”، والتي تصدر بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك من خلال تمكين الراغبين في العمل خلال موسم الحج بكافة المشاعر المقدسة، سواء من المواطنين أو المقيمين باستخراج تصاريح عمل مؤقته من خلال “أجير الحج”، لتقديم الخدمات المختلفة لضيف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج.

رابط منصة أجير للحصول على عمل بموسم الحج

ووفرت وزارة الموارد البشرية للمنشآت العامة خلال موسم الحج، استخراج تصاريح عمل للعاملين لديها، وتوظيف المواطنين السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لخدمة الحجيج، ولتقديم كافة الأعمال التي يتطلبها موسم الحج خلال الأيام القادمة، ويمكن للباحثين عن عمل الاستفادة من هذه الخدمة خلال فترة أداء مناسك الحج.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية الرابط التالي، https://www.ajeer.com.sa للتسجيل سواء من خلال المنشآت أو الأفراد للحصول على فرصة عمل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

ويمكن وصف الخدمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية من خلال منصة “أجير” بالخدمة المزدوجة، حيث أنها توفر فرص عمل لعدد ليس بالقليل للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وفي نفس الوقت تساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجيج وقاصدي البيت الحرام من ضيف الرحمن خلال موسم الحج.

أجير يقدم بديل عن استقدام العمالة من الخارج

وتعمل منصة أجير طبقاً للرؤية التي أعلنتها من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم عمالة من داخل المملكة بديلاً عن استقدام العمالة خلال موسم الحج، وتهدف إلى ما يلي: