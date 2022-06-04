أخبار السعودية

“أجير” رابط التسجيل للحصول على فرصة عمل في موسم الحج للمواطن والمقيم

أحمد ياسين

فرص عمل خلال موسم الحج توفرها منصة “أجير”، والتي تصدر بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك من خلال تمكين الراغبين في العمل خلال موسم الحج بكافة المشاعر المقدسة، سواء من المواطنين أو المقيمين باستخراج تصاريح عمل مؤقته من خلال “أجير الحج”، لتقديم الخدمات المختلفة لضيف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج.

"أجير" رابط التسجيل للحصول على فرصة عمل في موسم الحج للمواطن والمقيم 2 4/6/2022 - 1:52 م

رابط منصة أجير للحصول على عمل بموسم الحج

ووفرت وزارة الموارد البشرية للمنشآت العامة خلال موسم الحج، استخراج تصاريح عمل للعاملين لديها، وتوظيف المواطنين السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لخدمة الحجيج، ولتقديم كافة الأعمال التي يتطلبها موسم الحج خلال الأيام القادمة، ويمكن للباحثين عن عمل الاستفادة من هذه الخدمة خلال فترة أداء مناسك الحج.

رابط منصة أجير للتسجيل في وظائف الحج المؤقتة 1443 هـ

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح … من هم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية…

وأطلقت وزارة الموارد البشرية الرابط التالي، https://www.ajeer.com.sa للتسجيل سواء من خلال المنشآت أو الأفراد للحصول على فرصة عمل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

ويمكن وصف الخدمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية من خلال منصة “أجير” بالخدمة المزدوجة، حيث أنها توفر فرص عمل لعدد ليس بالقليل للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وفي نفس الوقت تساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجيج وقاصدي البيت الحرام من ضيف الرحمن خلال موسم الحج.

"أجير" رابط التسجيل للحصول على فرصة عمل في موسم الحج للمواطن والمقيم 1 4/6/2022 - 1:52 م

أجير يقدم بديل عن استقدام العمالة من الخارج

وتعمل منصة أجير طبقاً للرؤية التي أعلنتها من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم عمالة من داخل المملكة بديلاً عن استقدام العمالة خلال موسم الحج، وتهدف إلى ما يلي:

  • المساعدة في تقديم حلول لأصحاب الأعمال.
  • توفير ونقل المعرفة داخل سوق العمل السعودي.
  • المساهمة في تقليل عمليات استقدام العمالة من الخارج.
  • زيادة ورفع المستوى العام للعمالة وكفائتها الإنتاجية داخل المملكة.
Avatar of أحمد ياسين
أحمد ياسين

محاسب مصرى مهتم بالكتابة الصحفية والمقالات البحثية والتاريخية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الابداع والتميز دائما.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.