أتى مسرعا وتفاجأ بما حصل.. طاقم طبي اتصلوا على دكتور سعودي وأخبروه بضرورة تواجده من أجل حالة مريض خطيرة وعاجل

في واقعة طريفة، اجتمع طاقم طبي لتحضير مقلب مميز وفريد من نوعه بطريقتهم الخاصة في إحدى المستشفيات لزميلهم بمناسبة عيد ميلاده، وقد وثق أحد الأشخاص مجريات المقلب وشاركه مع المواطنين السعوديين في مقطع فيديو أثار الجدل بسبب فكرته.

طبيب سعودي - مصدر الصورة: المرصد.

يظهر في المقطع الطبيب وهو يتسارع بخطواته ظناً منه أن هناك حالة طارئة يتوجب عليه التعامل معها.

ولكن عند دخوله المستشفى، كانت المفاجأة تنتظره؛ فبدلاً من الاجتماع حول مريض في حالة حرجة، وجد نفسه وسط زملائه الذين حضروا له كعكة وأحاطوه بتهاني عيد ميلاده، مما جعل الفرح يغمر قلبه وشكرهم على هذه اللفتة الجميلة.

تفاعل المئات من السعوديين مع المقطع بين مبارك للطبيب عيد ميلاده، وبين أشخاص انتقدوا الفكرة، حيث قال أحدهم “فاجعينه ومطلعينه من بين أهله وجاي مسرع و متوتر ولا قدر الله ممكن يتعرض لحادث لحرصه على الوصول للحالة الخطيرة وفي الاخر تطلع هياط” وقال أخر “اختلاط وتقول له حبيب قلبي يا دكتور هل هذا يرضي زوجها او والدها” وقال أخر “أعياد الميلاد لا نحتفل بها في السعودية أولاً ثانيا فكرة المقلب غير مناسبة والله”.