أبو الوعول… أطول كهف بركاني ووجهة جيولوجية سياحية جديدة في السعودية

‏أكد طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بأن الهيئة وثقت وجهة جيولوجية سياحية جديدة في منطقة حرة خيبر البركانية شمال شرق المدينة المنورة.

وأضاف أبا الخيل بأن هذا الكهف المكتشف حديثا هو بمثابة ثروة سياحية تغذي مشاريع الحدائق الجيولوجية التي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية بالهيئة كما أنه سيساهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال

بداية اكتشاف أطول كهف في السعودية

حيث أعلنت الهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية عن اكتشاف أطول كهف في المملكة العربية السعودية، يقع هذا الكهف في منطقة حرة خيبر البركانية شمال شرق المدينة المنورة، ويعد هو الأطول على الإطلاق حيث يبلغ طول الكهف ما يقرب من 5 كيلومترات، وعرضه يتراوح ما بين 3 إلى 10 متر، وارتفاعه يصل في بعض الأحيان إلى 15 مترا.

سبب تسمية الكهف أبو الوعول

إلى اكتشاف الكثير من الهياكل العظمية للوعول البرية داخل الكهف، الذي أصبح له أهمية سياحية كبيرة، وتشير كافة الدلائل إلى أن كهف أبو الوعول هو وجهة سياحية جديدة في السعودية، سيعمل على جذب عشاق الطبيعة والمستكشفين الجيولوجيين، حيث تخطط الهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية لتطوير الكهف وجعله متاحا للزيارة.