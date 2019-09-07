أبشر 1441 استعلام المخالفات المرورية وصلاحية الإقامة واستخراج وثائق السفر عبر absher.sa







بوابة أبشر 1441 هـ، أطلقت الحكومة السعودية رسميًا بوابة أبشر الإلكترونية، والتي تهدف بشكل عام لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم بشأن تخليص والاستعلام عن كافة الإجراءات المتعلقة بوزارة الداخلية وبعض الوزارات الأخرى والأحوال المدنية، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات للتسجيل عبر منصة أبشر وتفعيل الحساب الخاص بالمواطن.







ميزات بوابة أبشر 1441

يأتي إطلاق منصة أبشر وفقًا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى إضفاء التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة تيسيرًا على المواطنين، وتقدم عدد من الميزات الهامة التي يستفيد منها المواطن السعودي والوافدين والعمالة الأجنبية، ومنها (الاستعلام عن مخالفات المرور وصلاحية الإقامة وتأشيرة خروج وعودة المقيم وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالأحوال المدنية)، كما تم استحداث وثائق السفر.







خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة







وللاستعلام عما سبق من إجراءات وغيرها، يُرجى الدخول عبر بوابة أبشر:https://www.absher.sa/portal/landing.html، ثم اتباع باقي الخطوات التالية وتسجيل الدخول واسم المستخدم ثم تسجيل رقم الهوية، مع استيفاء كافة البيانات المطلوبة.