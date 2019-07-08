أبشر منصة الخدمات الإلكترونية تنقل كافة الخدمات إلى الموقع الجديد

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل الجديدة في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية في المملكة عن نقل كافة خدماتها إلى الموقع الإلكتروني الجديد ، وبالتالي سوف تتعذر عن تلبية كافة الطلبات والخدمات للمستخدمين ، وبالتالي توقف تقديم الخدمة لجميع المستخدمين للإستفادة من خدمات أبشر من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية .

منصة أبشر للخدمات الإلكترونية

يذكر أن وزارة الداخلية في السعودية قد صممت موقع من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين من اجل تلبية وتقديم الخدمات الجديدة للمواطنين والمقيمين بالمملكة ، بالإضافة إلى السرعة في إنها كافة المعاملات من المنزل ودون الحاجة لمشقة ، هذا ويعمل أبشر على تطوير ذاته بشكل دوري من أجل إحداث التجديد والتطوير في كافة المواقع الإلكترونية .

رابط الدخول إلى منصة أبشر الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة على أنه يمكن الإستفادة من الخدمات المقدمة في موقع أبشر الجديد من خلال تسجيل الدخول في منصة أبشر ” أفراد أو أعمال ” لتنفيذ كافة الخدمات التي تأتي ضمنها ، وقد بدأت المنصة بتنفيذ عمليات النقل منذ الجمعة الموافق 05/ يوليو / 2019 ، هذا وتعتبر أبشر هي المنصة الشاملة لكافة الخدمات الإلكترونية وتقوم بخدمة ما يقارب 12 مليون مستخدم ما بين أفراد ومؤسسات ومواطنين ومقيمين ، ويمكنك عزيزي المواطن زيارة الموقع الجديد من هــــنـــا