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أبشر منصة الخدمات الإلكترونية تنقل كافة الخدمات إلى الموقع الجديد

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
أبشر منصة الخدمات الإلكترونية تنقل كافة الخدمات إلى الموقع الجديد

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل الجديدة في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية في المملكة عن نقل كافة خدماتها إلى الموقع الإلكتروني الجديد ، وبالتالي سوف تتعذر عن تلبية كافة الطلبات والخدمات للمستخدمين ، وبالتالي توقف تقديم الخدمة لجميع المستخدمين للإستفادة من خدمات أبشر من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية  .

منصة أبشر للخدمات الإلكترونية

يذكر أن وزارة الداخلية في السعودية قد صممت موقع من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين من اجل تلبية وتقديم الخدمات الجديدة للمواطنين والمقيمين بالمملكة ، بالإضافة إلى السرعة في إنها كافة المعاملات من المنزل ودون الحاجة لمشقة ، هذا ويعمل أبشر على تطوير ذاته بشكل دوري من أجل إحداث التجديد والتطوير في كافة المواقع الإلكترونية .

رابط الدخول إلى منصة أبشر الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة على أنه يمكن الإستفادة من الخدمات المقدمة في موقع أبشر الجديد من خلال تسجيل الدخول في منصة أبشر ” أفراد أو أعمال ” لتنفيذ كافة الخدمات التي تأتي ضمنها ، وقد بدأت المنصة بتنفيذ عمليات النقل منذ الجمعة الموافق 05/ يوليو / 2019 ، هذا وتعتبر أبشر هي المنصة الشاملة لكافة الخدمات الإلكترونية وتقوم بخدمة ما يقارب 12 مليون مستخدم ما بين أفراد ومؤسسات ومواطنين ومقيمين ، ويمكنك عزيزي المواطن زيارة الموقع الجديد من هــــنـــا

 

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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