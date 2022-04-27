خدمات أبشر للتوظيف الإلكتروني ورابط تسجيل المقيمين بعد التحديث 1443

تعتبر منصة أبشر للتوظيف واحدة من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية التي تقوم بتقديم العديد من الوظائف والخدمات إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين داخل أراضيها حيث أن منصة أبشر للتوظيف يتم تطويرها من خلال مركز المعلومات الوطني وتوفر للكثير من العمال فرص توظيف متمثلة في مركز المعلومات الوَطني وهي خدمة الإعلانات الوظيفيَة والتقديم على الوظائف الشاغرة بالإضافة إلى أنها تتيح إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول في الوظائف وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة في الوظائف المعلن عنها، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خدمات نظام أبشر للتوظيف الإلكتروني وخطوات تسجيل المقيمين بعد التحديث.

رابط التسجيل في أبشر للتوظيف الإلكتروني

يمكن التسجيل في منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني المتخصصة في الإعلان عن الوظائف الشاغرة ونتائج القبول المبدئي والنهائي ويمكن الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف من خلال الرابط التالي:

رابط أبشر للتوظيف: jobs.sa

ما هي خدمات منصة أبشر للتوظيف؟

تتعدد الخدمات التي تقدمها منصة أبشر للتوظيف وهي:

تقوم منصة أبشر للتوظيف بتوفير خدمة الاستعلام العام عن ميزان مدفوعات الخدمة المتبقية.

توفر العديد من الوظائف إلى المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

توفر منصة أبشر للتوظيف معلومات المعاملات العامة.

تعمل بنظام العمل الصباحي مثل المؤسسات الحكومية لذلك يتمكن المتقدم من التقديم على الوظيفة في أثناء أوقات العمل الرسمية.

يمكن الدخول والتسجيل في منصة أبشر للتوظيف بسهولة ويسر ودون الحاجة إلى النزول من المنزل حيث إنها تخصص موقع إلكتروني للتسجيل والالتحاق بالوظائف.

خدمات إدارة الجوازات: تقديم خدمات التأشيرة.

خدمة تجديد الإقامة وإصدارها والتحقيق في صلاحيتها.

وخدمة إصدار وإلغاء جوازات السفر والتصاريح.

إصدار تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين وإلغاء التأشيرة.

خدمة إلغاء التأشيرة الدائمة.

طلب البصمة.

تقديم المعلومات الشخصية إلى المستلم.

التأمين الصحي وصلاحيته للمقيمين.

خدمة للتعرف على العمال الجدد والزوار.

خدمة التحقيق في صحة الإقامة ووصول العمال والتحقيق في البصمة.

تقديم خدمات النقل. خطوات تسجيل المقيمين في أبشر بعد التحديث هناك عدد من الخطوات التي يجب إتباعها للتسجيل في منصة أبشر للتوظيف وهي: الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر من هنا .

. الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها الضغط على تسجيل مستخدم جديد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية والاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

قراءة الشروط والأحكام الموافقة عليها

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على موافق.

كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله علي رقم الهاتف المسجل.

إدخال رمز التأكيد ورقم الإقامة.

الضغط على أيقونة موافق.

الانتقال إلى صفحة إنشاء الحساب. كتابة البيانات التالية: اسم المستخدم. كلمة المرور. تأكيد كلمة المرور. تحديد سؤال سري. الإجابة عن السؤال السري. الضغط على موافق ثم تفعيل الحساب عن طريق تعبئة استمارة التفعيل. الشروط التي يجب توافرها التسجيل في أبشر للتوظيف أخي الكريم، يرجى الإطلاع على الصورة المرفقه لمعرفة شروط تسجيل إسم مستخدم جديد pic.twitter.com/gSMKAYqKP5 — أبشر (@Absher) March 17, 2022

هناك عدد من الشروط يجب توافرها في المتقدم للتسجيل في منصة أبشر للتوظيف وهي: