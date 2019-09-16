أبشر للتوظيف كيفية التقديم على وظائف الداخلية السعودي ذات الرتب العسكرية عبر ” أبشر “

أبشر للتوظيف المنصة الجديدة للتقديم على وظائف الداخلية السعودي؛ بعد البدء في نقل موقع أبشر إلى منصة أخرى أكثر احترافية كانت الانطلاق ل أبشر للتوظيف؛ حيث تم تخصيص المنصة لعرض الوظائف المتعددة التي تعلن عنها الداخلية السعودية ويمكنك متابعة الموقع حيث يقوم بتحديث الوظائف التي يعلن عنها تباعاً وفق احتياج الوزارة لضم عدداً من الموظفين الجدد للوزارة من الرتب العسكرية المختلفة، وعن آخر تحديث عبر المنصة أعلنت أن لا يلزم التسجيل المسبق في أبشر ويمكنك الدخول مباشراً والتقديم على أكثر من وظيفة عسكرية في آن واحد طالما ينطبق عليك شروط التقديم على الوظائف العسكرية.







وظائف الداخلية السعودي

أعلنت الداخلية السعودية عبر موقع أبشر أن التسجيل متاح الآن على وظيفة آمن المنشآت رتبة جندي كما أعلنت عبر المنصة أن التقديم على الوظائف سيغلق يوم الخميس القادم وبعدها يبدأ انتظار نتائج القبول على الوظائف العسكرية التي تم التسجيل فيها، هناك بعض الشروط التي أوضحتها الداخلية لقبول المتقدمين على الوظائف العسكرية.







شروط القبول في وظيفة آمن المنشآت

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم .

أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .

أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

كيفية التقديم على وظائف الداخلية السعودي

يمكنكم التقديم من خلال الدخول إلى منصة أبشر للوظائف والضغط على الوظائف المتاح لها التسجيل من الصفحة الرئيسية وذلك بعد الدخول إلى الموقع من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية والرقم السري في حال كنت مسجل بالفعل وإن لم تكن مسجل فيمكنك التقديم مباشرة دون تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال اختيار الوظيفة المتاحة وملئ البيانات الشخصية والضغط على تسجيل.