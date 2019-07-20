أبشر – طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر وزارة الداخلية

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية المسددة وغير المسددة من خلال وزارة الداخلية منصة أبشر الإلكترونية التي نقلت جميع خدماتها على منصة أبشر الجديدة بتقنية حديثة من أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمات الإلكترونية، حيث وفرت عدة استعلامات وخدمات تضمنت في مجموعة من الشؤون الهامة في البلاد منها كيفية إصدار إقامة عاملة منزلية وقيمة الرسوم عبر الجوازات والتي توفر استعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة ومتعددة ومدة صلاحيتها ، وأيضاً تمديد الزيارات العائلية فيما حددت الجوازات الأسعار بالنسبة للرسوم والتأشيرات التفاصيل عبر رابط أسعار رسوم التأشيرات وكيفية إلغاء حجز الموعد، بينما أبشر المرور أتاحت الاستعلام عن المخالفات المرورية، فيما أوضحت كيفية الاستعلام عن التأمين على صلاحية المركبات وتجديد الرخصة.

خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

تسعى وزارة الداخلية إلى توفير أفضل الخدمات الإلكترونية للمواطنين بحيث يتم التواصل إلى جميع المعلومات وتخليص الإجراءات الحكومية بشكل إلكتروني سريع، لهذا أتاحت خدمة جديدة وهي الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر الإلكترونية، كما أوضحت الداخلية أنه تم تغطية جميع مناطق المملكة بخدمة الاعتراض على مخالفات المرور وذلك بعد الاستعلام عن المخالفات المرورية ومعرفة عدد المخالفات وقيمتها ولك إمكانية تقديم طلب اعتراض.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية

من خلال منصة أبشر الإلكترونية بخطوات سهلة على النحو التالي:-