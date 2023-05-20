أبشر توجه تحذير هام للمواطنين لمنع سرقة بيانات الهوية الرقمية| وتوضح كيفية استرداد رسوم عملية ملغاة

توضيحات هامة وتنبيهات ومستمرة من قبل منصة أبشر للمواطنين والمقيمين عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغرى تويتر، بالتزامن مع الرد على الأسئلة والاستفسارات التي ترد إليها، محذرة المواطنين من إجراء قد يساهم في سرعة بيانات الهوية الرقمية.

منع مشاركة بيانات الهوية الرقمية

ونشرت المنصة تنبيه حذرت فيه المواطنين من خطورة مشاركة معلومات الهوية الرقمية مع جهات مشبوهة، خاصة الرقم السري ورمز التأكيد، محملة المواطن وحده مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من سرقة البيانات واستغلالها استغلال سيء.

وكيفية استرداد رسوم عملية ملغاة

أما في الرد على استفسار بشأن عدم استرداد رسوم عملية ملغاة لأحد المواطنين، فأشارت أبشر إلى أنه يتم استرجاع الرسوم تلقائياً خلال 5 أيام عمل في حال السداد عبر مدى، أو التواصل مع البنك الذي يتبعه العميل في حالة الدفع من بطاقته الائتمانية.

شروط تجديد الإقامات

ومن ناحية أخرى، تواصل البوابة ومديرية الجوازات مناشدتها للمقيمين بضرورة تجديد الإقامات المنتهية، لأنها هي الوثيقة الشرعية التي تضمن تواجدهم داخل أراضي المملكة دون وجود أي مخالفات عليهم، ولا تضطر السلطات إلى ترحيلهم إلى بلادهم، لذا حتى تتم عملية التجديد من خلال المنصة، مع ضرورة الالتزام ببعض الشروط التي تتمثل فيما يلي: