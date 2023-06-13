أخبار السعودية

“أبشر” تطلق حملة “أنجز وأجّز” بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات

كمال أبو سيف

أطلقت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، حملة توعوية بعنوان “أنجز وأجّز” لحث المواطنين على إنهاء إجراءات إصدار وتجديد جوازات سفرهم قبل الإجازة بفترة كافية وتنفيذ عمليتي الإصدار والتجديد من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية، أبشر مع إمكانية إيصال جواز السفر الإلكتروني عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.

- صورة 2 - #منصة_أبشر | آخر أخبار السعودية | أبشر استعلام الجوازات

وأكدت “أبشر” أن سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز متاح بسهولة ويسر عبر قنوات السداد البنكية في المنصة والاستفادة من خدمة الدخول إلى منصة، أبشر واختيار خدمة المدفوعات الحكومية من قائمة الخدمات ثم اختيار دفع رسوم جديدة وتحديد قطاع الجوازات في تفاصيل السداد، ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها، إصدار جواز سفر، تجديد جواز سفر، ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر واختيار طريقة الدفع وفي حال وجود مخالفات مرورية يتم سدادها عن طريق قنوات البنوك المحلية.

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- صورة 1 - #منصة_أبشر | آخر أخبار السعودية | أبشر استعلام الجوازات
أبشر

وأتاحت المديرية العامة للجوازات للمواطنين إصدار وتجديد الجواز الإلكتروني، المصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم، ويحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية وحول العالم.

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كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    كيف استخرج جواز سفر بدل فاقد

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