“أبشر” تطلق “أنجز وأجز” لإنجاز وإجراء إجراءات جوازات السفر قبل الإجازة

تم تدشين المنصة الإلكترونية “أبشر“، التابعة لوزارة الداخلية، بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، وتم إطلاق حملة تحت عنوان “إنجازات وتصاريح”، حثّت الحملة المواطنين على استكمال إجراءات إصدار وتجديد الجوازات في أقرب وقت ممكن، قبل الإجازة، والقيام بعملية الإصدار والتجديد من خلال المنصة الإلكترونية “أبشر“، وذلك مع إمكانية تسليم حامل الجوازات الإلكترونية عن طريق إرساله إلى العنوان الوطني المسجل على المنصة.

رسوم إصدار أو تجديد الجواز :

أكدت “أبشر“، عملية الدفع لإصدار جواز السفر أو تجديده، أمر سهل ومريح من خلال قنوات الدفع البنكية على المنصة، وللاستمتاع بالخدمة، قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر وحدد خدمات الدفع الحكومية من قائمة الخدمات، ثم حدد دفع رسوم جديدة، وحدد إدارة الجوازات في تفاصيل الدفع، ثم حدد الخدمة المراد تنفيذها (إصدار جواز السفر للسفر)، “تجديد جواز السفر” ثم حدد الشخص المستفيد، وحدد فترة صلاحية جواز السفر، واختر طريقة الدفع، وفي حالة حدوث مخالفة مرورية، يتم الدفع من خلال قنوات البنوك المحلية.

المديرية العامة للجوازات :

يُذكر أن الإدارة العامة للجوازات سمحت للمواطنين بإعادة إصدار جوازات السفر الإلكترونية، والتي تم تصميمها بأعلى معايير جوازات السفر الدولية في العالم، كما تحتوي هذه الجوازات على شرائح إلكترونية تعزز من حماية وأمن البيانات، ويتضمن الجواز أيضاً صورة شخصية لحامله، بجانب إمكانية التصديق والقراءة التلقائية عن طريق منافذ الدخول الدولية والبوابات الذكية في جميع أنحاء العالم.