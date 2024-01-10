أبشر تدعو أصحاب المركبات التالفة أو المهملة إلى إسقاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية

أطلقت منصة أبشر خدمة إسقاط المركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام، وذلك لتسهيل عملية إسقاط المركبات التالفة أو المهملة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

المركبات التالفة -مصدر الصورة: منصة إكس

وأوضحت أبشر أن المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات دون غرامات تنتهي في 1 مارس 2024، ولذلك دعت أصحاب المركبات التالفة أو المهملة إلى الاستفادة من الخدمة قبل انتهاء المهلة.

خطوات هامة

ولكي يتم إسقاط المركبة، يجب اتباع الخطوات التالية:

استعراض المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات الموجودة في صفحة الخدمة.

التوجه للمركز المعتمد الذي تم اختياره لإتمام إجراءات استلام المركبة المهملة أو التالفة من قبل منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة.

إتمام الاتفاق مع منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد على إسقاط المركبة.

إعطاء رمز التحقق المستلم الذي وصل إلى هاتفك الخاص بإسقاط المركبة إلى منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد.

الآن أسقط مركبتك المهملة أو التالفة..

من خلال المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات عبر موقع منصة أبشرhttps://t.co/NJTFtXxwus ⚠️ استفد من المهلة التصحيحية قبل انتهائها

دون غرامات ⚠️#أبشر_يخلّصها pic.twitter.com/xFNIX0koVm — أبشر (@Absher) January 10, 2024

استيفاء الشروط

ولكي يتم إتمام عملية إسقاط المركبات، يجب استيفاء الشروط التالية:

يجب أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول، مالم يكن هناك استثناء نظامي صادر بهذا الشأن.

يجب أن يكون مالك المركبة على قيد الحياة.

يجب ألا يكون على المركبة طلب إسقاط قيد الإجراء.

يجب على مالك منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد الموافقة على التعهد بتسليم لوحات المركبة المسقطة للمرور خلال 5 أيام عمل من تاريخ إتمام عملية المبايعة.

تنظيم حركة المرور

وأكدت أبشر أن خدمة إسقاط المركبات تسهم في تنظيم حركة المرور، ومنع الازدحام، وتوفير السلامة المرورية.