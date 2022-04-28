أبشر تحذِّر من التعامل مع الحسابات الوهمية، وتؤكد على ضرورة إتمام الإجراءات من خلال هذا الرابط حصراً

حذَّرت منصةُ “أبشر أعمال” في المملكة العربية السعودية، جميع المستفيدين من التعامل معَ أي حسابات وهمية عبر أي وسيلة كانت.

أبشر تحذِّر من الحسابات والروابط الوهمية

وقالت المنصة، عبر حسابها الرَّسمي على موقع التواصل الاجتماعي المُصغَّر “تويتر” رداً على سؤال أحد المستفيدين كشف خلاله أنَّه قام بالتواصل مع جهة على تطبيق واتساب بغرض التمويل، لتقوم تلك الجهة بإرسال رقم له على أنه لمنصة أبشر قبل أن يتبين له بأنَّ الرقم غير صحيح.

لترد منصة أبشر بالقول “نحذِّرُ من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة” موضحة أنَّ تلكَ الحسابات التي تدّعي تقديمَ الخدمات الحكومية عبر الاتصالات أو الرسائل النصية والروابط هي حسابات وهمية واحتيالية، كما أكَّدت المنصة على جميع المتعاملين بضرورة إتمام الإجراءات من خلال هذا الرابط حصراً

حسابك في أبشر هو هويتك الرقمية

من جهتها غرَّدت منصة أبشر أفراد تحت وسم #لا_يستغلّونك لتؤكد أن “حسابك في أبشر هو هويتك الرقمية” داعية إلى الحفاظ على سرية البيانات والحذر من استخدامها في المواقع الاحتيالية أو الإفصاح عنها للآخرين موضحة أنَّ ذلك قد يعرض صاحب العلاقة للمسائلة القانونية.