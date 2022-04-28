أبشر تعطي إمكانية تجديد وإصدار جواز السفر السعودي للأطفال الأقل من 15 عاما

وضعت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات على منصة أبشر الإلكترونية لمساعدة المواطنين والمقيمين داخل السعودية، ومن ضمن هذه الخدمات إمكانية تجديد جوازات السفر السعودي، من أجل الانتقال من بلد لآخر، ومن المعروف أن جواز السفر له مدة محددة يتم بعدها انتهاء صلاحية استخدام الجواز، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أهم التفاصيل الخاصة بتجديد جواز السفر السعودي 2022.

إصدار جواز عبر منصة أبشر

أتاحت منصة أبشر السعودية التابعة للجوازات ووزارة الدخلية العديد من الخدمات الإلكترونية، ومن أهم الخدمات خدمة تصدير وتجديد الجواز السعودي للأطفال الأقل من خمسة عشر عاماً، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن موعد انتهاء الإصدار، ويمكنك من خلال المنصة إدارة جميع الوثائق والخدمات الخاصة بك وبعائلتك، وتسعي المملكة إلى تطوير رؤية لعام 2030، التي تعني الازدهار والتطوير من جميع مناحي وجوانب الحياة.

خطوات إصدار وتجديد جواز السفر السعودي عبر أبشر

وفرت منصة أبشر الإلكترونية لكافة المواطنين والمقيمين داخل السعودية، خدمة تجديد جواز السفر، ووضحت مجموعة من الخطوات من أجل الحصول عليها وهي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني أبشر.

الضغط على خيار أبشر للأفراد.

تسجيل اسم المستخدم، وكلمة المرور.

إرسال رمز التأكيد عبر هاتف المستفيد.

كتابة الرمز من أجل تأكيد التسجيل.

اختيار الخدمات الإلكترونية التي ترغب فيها.

أختيار أيقونة تجديد جواز السفر.

شروط تجديد جواز السفر

وضحت منصة أبشر السعودية جملة من الشروط التي يجب تنفيذها لتجديد جواز السفر، التي وضعتها مصلحة الجوازات السعودية تسهيلاً على المواطنين والمقيمين في السعودية، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

تسجيل حساب خاص بالمواطن على الموقع الرسمي لمنصة أبشر لتجديد الجواز بشكل إلكتروني.

أن يكون المشترك في منصة أبشر يمتلك جوازاً خاصاً به.

في حال وجود مخالفات مرورية يجب تجديدها قبل تجديد الجواز لتسهيل إجراءات التحديد وتجنب الغرامات.

دفع الرسوم التي يتم تحديدها لتجديد جواز السفر.

أن يكون الفرد داخل المملكة العربية السعودية.

التسجيل في العنوان الوطني حتى يتم تجديد جواز السفر بسهولة.

موافقة أولياء الأمور للأطفال الأقل من 21 سنة من أجل حصول على جواز سفر.

شروط أصدار أو تجديد جواز السفر للأقل من 15عاماً