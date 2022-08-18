أبشر استعلام وظائف المباحث برقم الهوية في السعودية 1444 هجري

وفرت منصة أبشر للتوظيف خدمة استعلام برقم الهُوِيَّة في المملكة العربية السعودية، عن نتائج القبول المبدئي في الوظائف المباحث التي أعلنتها المباحث العامة في مطلع عام 1444، كما كشفت الإدارة المركزية للقبول بوزارة الداخلية عن أسماء المقبولين مبدئيًا في الرُتب الوظيفية التي تم الإعلان عنها مؤخرً، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة استعلام عن نتائج القبول في وظائف المباحث برقم الهوية 1444 في المملكة.

نتائج قَبُول المباحث العامة 1444

أعلنت وزارة الداخلية السُّعُودية أنتهاء فرز الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف المباحث التي كان قد تم الإعلان عنها في وقت سابق ضمن إعلان الوظائف لعام 1444، حيث تم الإعلان لمن استوفت طلباتهم الشروط والمعايير المطلوبة في المتقدمين، حيث أصبح من السهل التعرف على اسم المقبول بواسطة منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، ومن أجل الحصول على القبول النهائي واستلام الوظيفة يجب على المتقدم أن يمر بالعديد من المراحل إجراءات المقابلة الشخصية والاختبارات الطبية وغيرها من الإجراءات.

أبشر للتوظيف استعلام برقم الهُوِيَّة

يتم بواسطتها الإعلان عن الوظائف المتوفرة في كافة قطاعات الوزارة المختلفة في المملكة كما يتم نشر مواعيد التقدم للوظائف المعلن عنها والشروط المطلوبة في المتقدمين لتلك الوظائف من أجل البحث في طلباتهم. كما يتم عن طريقها الإعلان عن أسماء المقبولين في الوظائف بشكل مبدئي من قبل منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، وذلك كما يلي:

التوجه إلى موقع منصة أبشر للتوظيف.

تحديد وظائف المباحث العامة.

الموافقة على التعليمات والشروط المطلوبة، والمستندات المطلوبة للمقبولين.

الضغط على خِيار “لمعرفة نتيجة القبول المبدئي.

تعبئة كافة البيانات “رَقَم الهُوِيَّة، تاريخ الميلاد، تحديد الجنس، تعيين الحالة الاجتماعية، كتابة رَقَم هُوِيَّة الأبُّ، إدخال رَقَم الوظيفة”.

النقر على خِيار عرض ليتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالقبول المبدئي في الوظيفة.



والتأكد من أنه تم قَبُول الطلب بشكل مبدئي أم لا.

الأوراق المطلوبة لوظائف المباحث العامة

في حال ورد أسماء المقبولين بشكل مبدئ، يتم أحضار مجموعة من الأوراق والمستندات قبل التوجه إلى المقابلة الشخصية، وهي كالتالي:

صورة عن نموذج طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية بواسطة منصة أبشر، وتعبئة كافة البيانات وتصديقه من الجهات الرسمية.

صورتين عن شهادة المؤهل الدراسي والشهادات الأخرى المطلوبة للوظيفة مع الوظيفة المتقدم لها المواطن.

تقديم 4 صور من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمتقدم.

صورة أصلية عن شهادة حسن السير والسلوك.

صور من سجل الأسرة الخاص بالمتقدم إن كان متزوجًا.

صورة عن بطاقة الهُوِيَّة، أو سجل الأسرة لوالد المتقدم.

صورة عن بطاقة الهُوِيَّة الوطنية للأم إن لم تكن مضافة إلى سجل الأسرة للوالد.

عدد من الصور الضوئية الحديثة والملونة مقاس 4 × 6 على أن يكون المتقدم فيها مكشوف الرأس.

إحضار صور عن شهادات الدبلوم أو البكالوريوس.

صورة عن المؤهل المدرسي من وزارة التعليم السُّعُودية.

وفي نهاية مقالنا، قد تعرفنا بواسطته عن منصة أبشر للتوظيف استعلام برقم الهُوِيَّة 1444 لوظائف المباحث في التي أعلنتها وزارة الداخلية في المملكة، و كيفية الاستعلام والأوراق المطلوبة للمقابلة الشخصية.