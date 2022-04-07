يعتبر متجر إكسترا السعودية واحد من أهم المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية حيث أنه يقوم بتقديم العديد من العروض والخصومات على كافة المنتجات وخاصة خلال شهر رمضان المبارك ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أبرز عروض وخصومات إكسترا السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

خصومات إكسترا السعودية والتي تصل إلى 50%

عروض الأجهزة الكهربائية:

يتوفر عرض علي برنسيس صانعة قهوة بحجم 1,5 لتر 900 واط.

يتوفر عرض علي ال كابو توكا صانعة قهوة 15 بار بحجم 1 لتر باللون الأحمر.

يتوفر عرض علي فيليبس ماكينة تحضير القهوة 1,2 لتر 1000 واط باللون الأسود.

يتوفر عرض علي ديلونجي ماكينة تحضير الإسبريسو سعة 1,1 لتر.

يتوفر عرض علي فيليبس ماكينة تحضير الإسبريسو 15 بار 1500 واط اللون الأسود.

يتوفر عرض علي صانعة قهوة ديلونجي بالإضافة إلى مطحنة 250 جرام وقوة 1450 واط.

يتوفر عرض علي صانعة الإسبريسو ديلونجي 2*1 15 بار.