أبرز عروض وخصومات إكسترا السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك
يعتبر متجر إكسترا السعودية واحد من أهم المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية حيث أنه يقوم بتقديم العديد من العروض والخصومات على كافة المنتجات وخاصة خلال شهر رمضان المبارك ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أبرز عروض وخصومات إكسترا السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
خصومات إكسترا السعودية والتي تصل إلى 50%
عروض الأجهزة الكهربائية:
- يتوفر عرض علي برنسيس صانعة قهوة بحجم 1,5 لتر 900 واط.
- يتوفر عرض علي ال كابو توكا صانعة قهوة 15 بار بحجم 1 لتر باللون الأحمر.
- يتوفر عرض علي فيليبس ماكينة تحضير القهوة 1,2 لتر 1000 واط باللون الأسود.
- يتوفر عرض علي ديلونجي ماكينة تحضير الإسبريسو سعة 1,1 لتر.
- يتوفر عرض علي فيليبس ماكينة تحضير الإسبريسو 15 بار 1500 واط اللون الأسود.
- يتوفر عرض علي صانعة قهوة ديلونجي بالإضافة إلى مطحنة 250 جرام وقوة 1450 واط.
- يتوفر عرض علي صانعة الإسبريسو ديلونجي 2*1 15 بار.
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عروض المكيف:
- يتوفر عرض علي مكيف شباك من شركة الزامل 17600 وحدة بارد.
- يتوفر عرض علي مكيف شباك من شركة هاير 17200 وحدة بارد.
- يتوفر عرض علي مكيف شباك من شركة تي سي ال 18000 وحدة كمبريسور روتاري بارد.
- يتوفر عرض علي مكيف شباك من شركة ميديا أوليمبوس 18000 وحدة بارد.
- يتوفر عرض علي مكيف دولابي 51000 وحدة انفيرتر واي فاي بارد.
- يتوفر عرض علي مكيف دولابي ديلوكس من شركة ال جي 48000 وحدة حار وبارد انفرتر 50/60 هرتز.
- يتوفر عرض علي مكيف شباك من شركة فريش 18700 وحدة بارد الريشة الذهبية كومبريسور استوائي ضجيج منخفض خاصية توزيع الهواء أربع اتجاهات.
- يتوفر عرض علي مكيف شباك 18000 وحدة بارد.
- يتوفر عرض علي شفاط بلت أن فلتر ألومنيوم 90سم لينوكس من شركة أريستون.
- يتوفر عرض علي فرن كهرباء حجم 89 لترتحكم ميكانيكي 2900 واط وتبريد ديناميكي للفرن ستانلس ستيل.
- يتوفر عرض علي موقد كهرباء سيراميك مدمج 5 عيون تحكم باللمس موقت في الغليان وإيقاف التشغيل ومؤشر الحرارة المتبقية اللون الأسود.
- يتوفر عرض علي شفاط هرمي 90 سم استيل.
- يتوفر عرض علي ويرلبول موقد غاز سطحي 90سم و5 عيون أمان كامل ستيل.
- يوفر عرض 1 علي ويرلبول شفاط هرمي 90 سم ستانلس ستيل.