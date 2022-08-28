أبرز عروض اليوم الوطني 92 وعدد أيام الإجازة الرسمية للقطاعين

جميع عروض اليوم الوطني 92 وعدد أيام إجازته الرسمية، حيث أن العديد من الفنادق والشركات والمولات الكبيرة توفر العديد من العروض والتخفيضات الهائلة في يوم التأسيس سواء من حجزات فنادق أو هواتف ذكية وأجهزة والعديد من الأمور الأخرى التي تعبر عن احتفال باليوم الوطني، وكذلك سنعرض لكم أهم العروض في اليوم الوطني 92 لعام 20233/1444 وكم عدد أيام الإجازة للموظفين في القطاع الخاص والحكومي.

اليوم الوطني السعودي 92

يعد اليوم الوطني السعودي من أهم الاحتفالات في المملكة العربية السعودية والذي يحتفلون به كل عام، وهذا العام سوف يكون يوم 23 سبتمبر 2022، وفي مثل هذا اليوم تم توحيد المملكة واطلق عليها أسم المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال قرار ملكي من قبل الملك عبد العزيز آل سعود عام 1932م.

ومنذ لك الوقت تم الإعلان عن اليوم الوطني بالسعودية ليكون احتفال وإجازة رسمية كل عام ويوافق اليوم الوطني لذلك العام 23/9/2022 الموافق بالتاريخ الهجري 27 شهر صفر 1444، وسوف يكون شعار هذا العام (هي لنا دار).

عروض اليوم الوطني السعودي 2022

هناك الكثير من العروض التي توفرها العديد من الفنادق الكبرى والتي يمكنك الاستمتاع بقضاء أحلى الأوقات في فندق 5 نجوم أنت وأسرتك في اليوم الوطني 92 ومن أهم هذه الفنادق كالتالي:

منتجع شاطئ الدانة

يمكنك الاستمتاع بإجازة مميزة من نوعها في منتجع شاطئ الدانة، أحد أفضل وأفخم وأرقى المنتجعات الشاطئية في المنطقة، ويوفر المنتجع خدمات رائعة تجعلك تشعر بالهدوء والاستجمام في مكان فخم ومميز أنت وعائلتك مع إطلالات خلابة على ساحل الخليج العربي والنظر إلى الطبيعية الخلابة، كما أن المنتجع يوفر لكم بمناسبة اليوم الوطني 92 خصومات تصل إلى 30%.

عروض اليوم الوطني في جرير

يوفر جرير في اليوم الوطني 92 الكثير من العروض والخصومات على جميع الأجهزة الإلكترونية والمعدات والهواتف ومن أبرزها كالتالي:

جوال سامسونج جالكسي Z Flip بخصم 2% بسعر 6599 ريال سعودي.

لاب توب اسوس زين بوك 13 بخصم 12% بسعر 4499 ريال سعودي.

جوال شاومي 11 تي برو خصم 11% بسعر 2399 ريال سعودي

هاير‎‎ ‎H65‎K6‎UG‎ بخصم 45% ليصبح بسعر 2646 ريال سعودي.

آيفون 13 بخصم 5% ليصبح بسعر 3599 ريال سعودي.

شاشة ال جي NANO75 بخصم 60% ليصبح بسعر 2999 ريال سعودي.

شاشة بينكو زوي XL2731 بخصم 44% ليصبح بسعر 994 ريال سعودي.

آيفون 13 ميني بخصم 6% بسعر 3099 ريال سعودي.

عروض عبد اللطيف جميل للسيارات

ألنترا سمارت هيونداي 2022: ومدة تسديد الأقساط خمس سنوات ويبدأ القسط من 1295 ريال سعودي.

هيونداي سوناتا 2021: مدة تسديد الأقساط خمس سنوات، ويبدأ القسط من 1810 ريال سعودي.

كما أن عبد اللطيف جميل سيارات يوفر بمناسبة اليوم الوطني 92 جميع أنواع سيارات هيونداي وتويوتا موديل 2023 بأقل قسط وفترة سداد لمدة 60 شهر.

كم عدد ايام إجازة اليوم الوطني لعام 1444

صرحت الحكومة بالمملكة العربية السعودية كم عدد ايام إجازة اليوم الوطني لعام 1444 بالسعودية أربعة أيام اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، حتى استئناف العمل يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، كما أن وزارة الموارد البشرية في السعودية أعلنت أنه من المقرر أن تكون الإجازة الرسمية لكل من الموظفين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي ستكون 4 أيام بدأ من يوم 21/9/2022 ويستأنف الموظفين العمل بدأ من يوم الأحد الموافق 25/9/2022.

متى يوم التأسيس في السعودية 1444 وكم عدد أيام إجازته