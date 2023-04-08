أبرز أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 17 جناح الذل وتوقيت العرض والعودة بتوقيت جميع الدول العربية

أعلن فيصل العيسى أحد أبطال مسلسل شباب البومب 11 عن عنوان الحلقة 17 السابعة عشر من شهر رمضان الكريم التي ستعرض اليوم السبت على شاشة قناة روتانا خليجية ضمن حلقات الموسم الحادي عشر تحت عنوان جناح الذل للأبناء والآباء، ما جعلنا ننشر لكم أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 17 جناح الذل وموعد عرضها والإعادة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة ودول الخليج العربي في هذا التقرير عبر السطور التالية.

مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 17 جناح الذل

تدور أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 17 جناح الذل حول العلاقات بين الأبناء والأباء وأهمية بر الوالدين في حياتنا وفضله على استقرار الحياة الاجتماعية بنصائحهم وتوجيهاتهم.

وقال فيصل العيسى، بطل شخصية عامر في مسلسل شباب البومب الموسم 11 إن حلقة اليوم السبت 17 رمضان للآباء والأبناء تحت عنوان جناح الذل، في تمام الساعة ٦:٤٠مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة روتانا خليجية.

#شباب_البومب لأن حقهم عظيم قرن الله عبادته ببرِّ الوالدين لأنهما بابٌ للجنة ومفتاح للرزق. وما يعرف هذا الشعور الا اللي فاقدهم فا خفض لهما جناح الذل وقل رب ارحمهما. غداً حلقة الموسم للآباء والأبناء (جناح الذل) الساعة ٦:٤٠م على قناة روتانا خليجية pic.twitter.com/h3BhOo5ZPO — فيصل العيسى (@faisalalesaa) April 7, 2023

رسالة شباب البومب 11 الحلقة 17

وأضاف العيسى في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “لأن حقهم عظيم قرن الله عبادته ببرِّ الوالدين لأنهما بابٌ للجنة ومفتاح للرزق”.

وأوضح أن هذا الشعور لا يعرف سوى الذي فقد والديه أو احدهما، فاخفض لهما جناح الذل وقل رب ارحمهما.

ملخص أحداث الحلقة 16 من مسلسل شباب البومب 11

واكتشف عامر سر رشة العطر السحري ضمن أحداث الحلقة 16 من مسلسل شباب البومب 11 بعدما ذهب عامر إلى السوبر ماركت لشراء مقتنيات المنزل واكتشاف الأول أن أحد العاملين بالماركت وضع زجاجة عطر ضمن مقتنياته أثناء التسوق.

وما أن وضع عامر رشة عطر من الزجاجة إلا وتغيرت حياته بشكل كبير وتمكن من فعل الكثير من الأشياء المعقدة بكل سهولة.

واستغل عامر رشة العطر السحرية في تذليل العقبات التي تواجهه في المنزل، وبدأ في مساعدة أصدقاؤه، قبل أن تحتفى الزجاجة مرة أخرى ما أثار غضب مدبرة المنزل.

موعد عرض مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 17

أعلنت قناة روتانا خليجية عرض مسلسل شباب البومب الموسم 11 خلال شهر رمضان يوميا في تمام الساعة 6:35 مساءً، بتوقيت السعودية، الكويت، البحرين، قطر، اليمن، العراق، سوريا، الصومال، الأردن، جيبوتي، جزر القمر.

ويتم إعادة عرض الحلقة 3 مرات في الأوقات التالية:-

03:30 صباحاً.

08:00 صباحاً.

02:00 ظهراً.

ويعرض المسلسل في مصر والسودان وليبيا ولبنان تمام الساعة 5:35 مساءً، على أن يتم إعادة عرضه في الأوقات التالية: